MEMİŞOĞLU: KOVİD-19'A YAKALANDIĞIMDA O KAHRAMANLARA ŞAHİTLİK ETTİM

HEMŞİRELER Haftası nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen Hemşirelik Zirvesinde konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Kovid-19 Türkiye'ye geldikten sonra ilk 1 ay içerisinde yakalanan birisi olarak hastaneleri dolaştığımda o kahramanlara bizzat şahitlik ettim. Evini, çocuğunu, annesini bırakarak misafirhanelerde kalan sağlık çalışanları bizim yüzümüzün akı oldu" dedi.

Hemşireler Haftası nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) iş birliğinde "Hemşirelik Zirvesi" düzenlendi. Başhekimlik binasında gerçekleşen zirveye İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir ve hemşireler katıldı. Zirvede hemşirelik mesleğinin önemine dikkat çekilerek yapılan fedakarlıklar anlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye özellikle pandemi döneminde verdiği mücadelesiyle hem sağlık alt yapısı hem sağlık sistemiyle dünyaya örnek oldu. Kovid-19 ilk olarak 2020 yılının Mart ayında İstanbul'da görüldü. Karşılaştığımızda bilmediğimiz çok tedirgin olduğumuz bir hastalıktı. Sağlıklı çalışan her bir fert sonrasında tereddüt etmedik. Türkiye sağlık açısında da büyük gelişim yaşadı. Bu salgın mücadelesiyle beraber sağlık sisteminin en önemli unsurları olan hemşirelerin büyük çabasının şahidi olarak burada konuşuyorum. Kovid-19 Türkiye'ye geldikten sonra ilk 1 ay içerisinde yakalanan birisi olarak hastaneleri dolaştığımda o kahramanlara bizzat şahitlik ettim. Çok zor süreçler yaşandığının şahidiyim. Evini, çocuğunu, annesini bırakarak misafirhanelerde kalan sağlık çalışanları bizim yüzümüzün akı oldu. Büyük başarılar tesadüf olan bir şey değildir. Türkiye bu imtihan da başarılı oldu, bunu hepimiz sağladık. Bu sempozyumun hemşirelik hizmetinin dünyada nasıl yapıldığını ve nasıl yapılması gerektiğini bizlere anlatmasını bekliyorum." dedi.