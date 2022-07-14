"Memleket hasreti her zaman içimizde" diyen gurbetçilerin anavatana gelişleri sürdü - Son Dakika
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"Memleket hasreti her zaman içimizde" diyen gurbetçilerin anavatana gelişleri sürdü

14.07.2022 12:00
"Memleket hasreti her zaman içimizde" diyen gurbetçilerin anavatana gelişleri sürdü

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere anavatana gelen gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri devam etti.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere anavatana gelen gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri devam etti.

Gurbetçiler, yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanıyor.

Heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutan gurbetçiler, baba ocağında sevdikleriyle hasret gideriyor.

Almanya'dan gelen İbrahim Çobankara, AA muhabirine, güzel ve rahat bir yolculuğun ardından vatana gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tatilini ailece Denizli'de baba ocağında geçireceklerini, eş dost ve akraba ziyaretleri yapacağını anlatan Çobankara, Türkiye'yi çok özlediğini söyledi.

"Memleket hasreti her zaman içimizde" diyen Çobankara, "Bayrağı ilk gördüğümüz zaman yaşadıklarımız anlatılmaz bir duygu. İyi ki bir vatanımız var, bir bayrağımız var. Allah her zaman daim etsin, hiç bir zaman başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Feyzullah Kaya da tatilini memleketi Trabzon'da geçireceğini belirtti.

Türkiye'ye giriş yaptıkları andan itibaren yaşadıkları duygunun tarif edilemez olduğunu vurgulayan Kaya, "Seviyoruz memleketimizi, çocuklar can atıyorlar her sene gelelim diye. Ben 47 senedir Almanya'da kalıyorum. Hemen her sene izinlerimi ülkemde geçirdim." dedi.

Kaya, Trabzon'da 4 hafta kalacağını, yakınlarıyla hasret giderdikten sonra yine gurbetin yolunu tutacağını belirtti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Trabzon, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Memleket hasreti her zaman içimizde' diyen gurbetçilerin anavatana gelişleri sürdü - Son Dakika

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