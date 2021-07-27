Memleket hasretini sonlandıran Sivaslılar, esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika

Yaz tatili için memleketlerine gelen Sivaslılar, kentin ekonomisini canlandırarak esnafı sevindirdi.

Yüzbinlerce Sivaslının yaşadığı İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve dışından yakınlarını görmek için memleketleri Sivas'a gelenler, kentin nüfus yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu tarihi Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Buruciye ve Şifaiye medreseleri ile Paşabahçe Mesire Alanı ve Hobbit Evleri'nde yoğunluk yaşanıyor.

İl dışından gelen Sivaslılar, yaptıkları alışverişlerle de salgından olumsuz etkilenen esnafa can suyu oldu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok esnaf ve sanatkarların etkilendiğini söyledi.

Salgın döneminde yaklaşık 1,5 yıl boyunca bazı meslek gruplarının iş yerlerinin kapalı durduğunu anımsatan Köksal, "Bu dönemde bazıları da açıldı, kapandı, Tabii artık normalleşme sürecine girdik. Buna da şükrediyoruz." dedi.

Köksal, normalleşmeyle kentin gurbetçi akınına uğradığına dikkati çekerek, "Birçok ilde ve yurt dışında da hemşehrilerimiz mevcut. Normalleşmeyle birçoğu memleketlerine geliyor. Bundan dolayı kent ekonomisinde bir hareketlenme var ve bu esnafımızı çok mutlu etti. Böylece esnafımız, hem psikolojik hem de ekonomik olarak rahatlama dönemine girdi." diye konuştu.

Gurbetçilerin en çok hizmet ve turizm sektörünü sevindirdiğini belirten Köksal, "Biliyorsunuz kentimizde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerimiz var. Bunun dışında Yıldız Dağımız, Gökpınar Gölümüz ve Divriği Ulu Camimiz de çok ünlü. Yani turizm yönünden çok zenginiz. Hemşehrilerimizden özellikle ricam, memleketlerine gelsinler, akrabalarını ziyaret etsinler. Bu arada Sivas ekonomisine de katkıda bulunsunlar." ifadelerini kullandı.

Köksal, son dönemde köyünde ev yaptıran gurbetçi sayısının da arttığını, bu sayede inşaat sektörünün de canlandığını kaydetti.

Hem akrabalarını ziyaret ediyorlar hem de esnafa kazandırıyorlar

Tarihi Şifaiye Medresesi'nde hediyelik eşya dükkanı işleten Fadime Açıl da İstanbul'dan gelenlerin yoğunlukta olduğunu, işlerinden çok memnun olduklarını söyledi.

Hediyelik eşya dükkanı işleten Ömer Arslan da il dışında yaşayan Sivaslıların akın akın geldiğini ve yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.

Eşi ve çocuklarıyla Bursa'dan Sivas'a gelen Uğur Tekin de salgından dolayı geçen sene memleketlerine gelemediklerini belirterek, "Bu sene geldiğimiz için çok sevinçliyiz. Hem yakınlarımızla hasret gideriyoruz hem de Paşabahçemizi, Hobbit Evleri'ni geziyoruz. Çok özlemişiz. 10 gün daha buradayız." dedi.