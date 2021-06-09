Memleket Parti'li Çelebi: "Kutuplaşan cumhur ve millet değil kucaklaşan memleket istiyoruz" - Son Dakika

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, kutuplaşan cumhur ve millet değil kucaklaşan memleket istediklerini söyledi.

Çelebi, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile düzenlediği basın toplantısında, partisinin tüzüğü, genel başkan seçim süreci ve vaatlerine ilişkin bilgiler verdi.

Memleket Partisi olarak yüzde 50 artı 1 için yola çıktıklarını dile getiren Çelebi, "Vatandaşı karpuz gibi cumhur-millet diye bölmek değil, kucaklaştırmak istiyoruz." dedi.

Kutuplaşan cumhur ve millet değil kucaklaşan memleket istediklerinin altını çizen Çelebi, "Memleket Partisi, el birliğiyle, yürek birliğiyle, akıl birliğiyle bir uygarlık hikayesi yazmak üzere siyaset sahnesinde yerini almıştır. Bir kıvılcım olup etrafa sıçramak için, bir el olup herkese uzanmak için geliyoruz. Bizler yürekli, onurlu insanların yaşadığı, mutlu, barış içinde ve adil bir memleket için hep birlikte çalışacağız ve halkımızla birlikte geleceğimizi geri alacağız." diye konuştu.

Çelebi, geçen hafta "mafya siyaset ilişkileri" ve "saraydan para alıp parti kurma" iddialarıyla ilgili araştırma önergesi verdiklerini ancak milletvekillerinden bu önergeye imza desteği gelmediğini ifade etti.

"Verin imza desteği araştıralım. 'Saraydan para aldı' diyenler, işte size fırsat." diyen Çelebi, iyi görülebilmesi için önergeyi çıkışta dışarıdaki ağaca asacaklarını söyledi.

Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partiyi bloklaşma ve kamplaşma siyasetine karşı kurduklarını kaydetti.

Memleket Partisinin ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın yanında olduğunu dile getiren Aksoy, "Bu ittifak sistemleri halkı kamplaştırmakta ve düşmanlaştırmaktadır. Memleket Partisi tek başına iktidarı hedeflemektedir. Barışan, birleştiren siyaset yapacağız. Bütün Türk milletini birleştirip barıştıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Yalova Milletvekili Özcan Özel de KYK borçlarıyla ilgili kolaylık sağlanarak, gençlerin sesine kulak verilmesi gerektiğini belirtti.