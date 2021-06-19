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Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Yenipazarlı: "Memleket Partisi'ne geçişler devam ediyor, CHP'den istifalar gelecek" - Son Dakika

Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Yenipazarlı: "Memleket Partisi'ne geçişler devam ediyor, CHP'den istifalar gelecek"

19.06.2021 21:07
Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Yenipazarlı:

Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, "Memleket Partisi'ne geçişler devam ediyor.

Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, "Memleket Partisi'ne geçişler devam ediyor. CHP'den istifaların devam edecek. Biz hiçbir partinin özellikle de CHP'nin düşmanı değiliz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Muharrem İnce'nin önderliğinde kurulan Memleket Partisi Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Memleket Partisi'nin resmi olarak açılışının ardından Genel Başkan İnce gibi CHP'den istifa eden Cavit Yenipazarlı, Aydın Kurucu İl Başkanı olarak yetkilendirildi. Geçtiğimiz günlerde partisinin Aydın İl Başkanlığı'nın kuruluş dilekçesini Aydın Valiliği'ne teslim eden Yenipazarlı Memleket Partisi il yönetimi ve ilçe başkanlarının tanıtıldığı kahvaltılı basın toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Memleket Partisi'nin Aydın'daki çalışmaları hakkında bilgiler veren Yenipazarlı, "Genel başkanımız Muharrem İnce ile birlikte halkımızın özgürlüklerini demokrasi ile taçlandırmak için bu mücadeleye başladık. Bu doğrultuda 18 Mayıs'ta Memleket Partisi'nin genel merkezinin açılışının ardından mazbatalarımızı aldık. Bunun ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın ilinde de örgütlenme çalışmalarına başladık. Şu an itibari ile 11 tane ilçe başkanı örgütlenmek üzere görevlendirdiler. Bu arkadaşlarımız da önümüzdeki hafta içerisinde kuruluş dilekçelerini il ve ilçe seçin kurullarına vererek çalışmalarına nokta koyacaklar. Temmuz ayında da kongrelerimizi yaparak Türkiye'de 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir siyasal parti 3 ay içerisinde örgütlenmesini tamamlamış ve kurultayını yapmış olacaktır" dedi.

"CHP'den istifalar gelecek"

Memleket Partisi'ne geçişlerin devam ettiğini söyleyen Yenipazarlı, "CHP'den istifalar halen devam ediyor. Daha da yüklü miktarda istifaların gelecek. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki biz hiçbir siyasi partinin, özellikle de CHP'nin düşmanı değiliz. CHP'de çalışan arkadaşlarımızın hasmı ya da rakibi değiliz. Bütün partilere eşit mesafedeyiz. Bir gün yüz yüze bakacağımızı, yeniden ellerimizi sıkacağımızı unutmamamız, dostluklarımızı zedelememiz gerekiyor. Onun için kesinlikle birbirimizin onurunu zedeleyecek, hasımlık yapmamızı gerektirecek bir düşünce ve davranış içerisinde olmamayı öneriyorum. Genel Başkanımız Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni kurduğu dünden bu yana aynı cümleleri tekrar etmeye devam ediyor. Bizim yerimiz Millet İttifakıdır. Asla ve asla Cumhur İttifakı ile bir arada olmamız mümkün değildir. Siyasi inançlarımız bunun ispatıdır. Şartlar ne olursa olsun, Millet İttifakı'nın yanında yer alacağız" diye konuştu.

"50+1 ile iktidar olmayı hedefliyoruz"

İktidar hedefi olmayan bir siyasi partinin siyasi parti olma varlığına gerek olmadığını önümüzdeki genel seçimlerde 50+1 alarak iktidar olacaklarına kesin gözüyle baktığını kaydeden Yenipazarlı şöyle devam etti:

"Bizim siyasi varlığımız iktidar olmaya yöneliktir. Önümüzdeki seçimlerde yüzde 50+1'i yakalayarak iktidar olacağımız kesindir. Öğrencilerimiz, çiftçilerimizin ve emekçilerimizin içerisinde bulunduğu tabloyu detayları ile tespit edip çözüm önerileri ile birlikte bunu genel merkezimize bildireceğiz. Genel merkezimiz de merkezi bir politika önerecek. Bizim şunu yapmamız lazım deme gibi bir durumumuz olamaz. Genel merkezimiz bizim raporlarımızı inceledikten sonra mutlaka bizlere çözüm önerileri sunacaktır. Bizler de o çözüm önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Toplantıya Memleket Partisi'nin kurucu ilçe başkanları ve kurucu Aydın İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. - AYDIN

Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Yenipazarlı: Memleket Partisi'ne geçişler devam ediyor, CHP'den istifalar gelecek
Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Yenipazarlı: Memleket Partisi'ne geçişler devam ediyor, CHP'den istifalar gelecek
Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Yenipazarlı: Memleket Partisi'ne geçişler devam ediyor, CHP'den istifalar gelecek
Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Yenipazarlı: Memleket Partisi'ne geçişler devam ediyor, CHP'den istifalar gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, İktidar, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Yenipazarlı: 'Memleket Partisi'ne geçişler devam ediyor, CHP'den istifalar gelecek' - Son Dakika


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