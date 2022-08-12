Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel'in kardeşinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel'in kardeşinin cenazesi defnedildi

12.08.2022 15:03
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel'in kardeşinin cenazesi defnedildi

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kardeşi Adnan Özel'in cenazesi Altınova ilçesinde toprağa verildi.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kardeşi Adnan Özel'in cenazesi Altınova ilçesinde toprağa verildi.

Evinde önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Özel için tören düzenlendi.

Adnan Özel'in naaşı Altınova Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan namazının ardından Altınova Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Özcan Özel ve yakınlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Memleket Partisi, Adnan Özel, Özcan Özel, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel'in kardeşinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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