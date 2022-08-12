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Memleket Partisi, Adnan Özel, Özcan Özel, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel'in kardeşinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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