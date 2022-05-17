Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti

17.05.2022 15:58
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İnce ve beraberindeki heyet, partilerinin 1. kuruluş yılı etkinlikleri dolayısıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

İnce'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyettekiler ardından dua etti.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, kurduğunuz Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatma kararlılığımızla Memleket Partisi olarak huzurunuzdayız. Rahat uyuyunuz. İlkelerinizin ve devrimlerinizin takipçisiyiz. Size minnettarız. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. En derin saygılarımızla."

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti

YORUMLAR
500
İnce, partisinin tarım ve hayvancılık raporunu siyasi partilere anlatacak İnce, partisinin tarım ve hayvancılık raporunu siyasi partilere anlatacak İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin! İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin!
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:25:37. #1.13#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement