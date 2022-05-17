Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İnce ve beraberindeki heyet, partilerinin 1. kuruluş yılı etkinlikleri dolayısıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

İnce'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyettekiler ardından dua etti.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, kurduğunuz Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatma kararlılığımızla Memleket Partisi olarak huzurunuzdayız. Rahat uyuyunuz. İlkelerinizin ve devrimlerinizin takipçisiyiz. Size minnettarız. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. En derin saygılarımızla."