Memleket Partisi Genel Başkanı İnce basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Erken seçim olacaksa biz hazırız ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman tüm partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım." dedi.

İnce, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin mayıs ayını itiraf ve ithamlarla geçirdiğini, iddiaların ve ithamların Susurluk kazasından vahim olduğunu öne sürdü.

Konuyla ilgili harekete geçen bir savcının olmadığını belirten İnce, açılan bir soruşturmanın bulunmadığını, TBMM'de kurulan bir komisyonun olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin acilen bir "temiz eller" operasyonuna ihtiyacı olduğunu iddia eden İnce, "Türkiye'nin acilen temizlenmeye, arınmaya, silkinmeye, ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Yargı ve Meclis harekete geçmelidir." diye konuştu.

"Anayasa 'HSK üyelerini milletvekilleri seçer' diyor"

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimlerine değinen İnce, muhalefete "3 üyeyi almak için mi siyaset yapıyorsunuz?" diye sordu. Muharrem İnce, "Anayasa'nın 159'uncu maddesi, 'HSK üyelerini milletvekilleri seçer' diyor. Seçim salı günü yapılacak. Şu anda kimlerin seçileceğini biliyor muyuz? Genel Başkanlar seçmiş, belirlemiş, yarın onaylatacaklar milletvekillerine. Türkiye muz cumhuriyeti değildir." değerlendirmesini yaptı.

"(Yeni anayasa çalışmaları) Biz de bir komisyon kuruyoruz"

Bir gazetecinin, "Memleket Partisinin sivil anayasa ile ilgili bir çalışması olacak mı?" sorusuna İnce, "Biz de bir komisyon kuruyoruz. Her şeyi yakından takip ediyoruz. Bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik. O arkadaşımızı koordine edecek." cevabını verdi.

Muharrem İnce, erken seçim tartışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Muhalefet erken seçimden kaçmaz. Biz de bir muhalefet partisi olduğumuza göre şimdilik tabii ki bundan kaçmıyoruz. Yeni kurulduk, henüz seçime katılma şartlarını sağlayamadık. Yasanın bize getirdiği sınırlamaları aşmak için şu anda 41 ilde örgütlenmeye başladık. O zaman şunu söyleyelim, erken seçim olacaksa biz hazırız ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman tüm partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım. Buyurun hodri meydan, bunu yaparsak doğru olur. Ola ki 'bunlar seçime giremesin' diye baskın yapıldı. Yüz bin imza şartı var. O da orada duruyor. Belki milletvekili listeleriyle değil de Bakanlar Kuruluyla, yüz bin imzayla milletin karşısına çıkarız."