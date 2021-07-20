Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını Elmalık köyünde kıldı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bayramlar kucaklaşmak, gönül gönüle olma zamanlarıdır. O yüzden siyasetten uzak 3-4 günü burada geçireceğim. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum." dedi.

Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan İnce, cemaatle bayramlaştıktan sonra köy mezarlığına gitti.

Babası, dedesi ve ninesinin de aralarında bulunduğu yakınlarının kabirlerini ziyaret eden İnce, dua okudu.

Ardından köy meydanına inen İnce, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Bayramı köyünde geçireceğini belirten İnce, "Siyasetten uzak 3-4 gün geçirmek istiyorum. Bayramlar kucaklaşmak, gönül gönüle olma zamanlarıdır. O yüzden siyasetten uzak 3-4 günü burada geçireceğim. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum. Köyde 2-3 gün dinlendikten sonra Ankara'ya geçeceğim." diye konuştu.

İnce, açıklamasının ardından ilk bayram ziyaretini aynı köyde ikamet eden annesi Zekiye İnce'ye yaptı.