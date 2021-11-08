Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım" sözleriyle ilgili, "Helalleşelim, olur ama yetmez. Yani 12 Eylül zindanlarında işkence gören solcularla, Metris'te işkence gören solcularla, Mamak'ta işkence gören ülkücülerle de helalleşmek lazım." dedi.

Taksim'de esnafı ziyaret edip, alışveriş yapan İnce, vatandaşlarla sohbet edip çay içti. Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu'na da uğrayan İnce, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ile de bir süre sohbet etti.

İstiklal Caddesi'nde gazetecilere, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir programda söylediği "Muhafazakar dünyayla bizim helalleşmemiz lazım" sözleriyle ilgili açıklama yapan İnce, şunları kaydetti:

"Muhafazakar kesimle helalleşelim olur, ama yetmez. Yani 12 Eylül zindanlarında işkence gören solcularla, Metris'te işkence gören solcularla, Mamak'ta işkence gören ülkücülerle de helalleşmek lazım. Silivri zindanlarında kumpasa uğrayanlarla da helalleşmek lazım. Ergenekon'da zulme uğrayanlarla da helalleşmek lazım. Böyle helalleşiriz, yoksa başka türlü helalleşmek eksik olur. Ayrıca 12 Eylül öncesinde, eğer orayı kastediyorsa Sayın Kılıçdaroğlu, 12 Eylül öncesinde solcular bir okulu ele geçirmişse ülkücüler giremezdi, ülkücüler ele geçirmişse solcular giremezdi. Ama akıncılar her yere girerdi."

İnce, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehidin ağabeyine küfür etmesiyle ilgili, "Yanlış olmuş, doğru değil, tasvip etmiyorum. Zaten herhalde görevinden de ayrıldı. Partinin kendi işidir. Doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.