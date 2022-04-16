Muharrem İnce: "Ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz" - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Muhalefette olanlara sesleniyorum. Ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. (İlk turda) Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz?" dedi.

İnce, Bursa'da bir düğün salonunda partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim usul ve esasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oy bölünmesinin bu sistemde değil, parlamenter sistemde söz konusu olduğunu ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Birinci turda Erdoğan alıyorsa yapılacak bir şey yok, alıyor zaten. Alamıyorsa kanun zaten öyle diyor, kim birinci, ikinci ise seçime onlar girebilir. Biz diyelim birinci, ikinci olamadık, üçüncü, beşinci olduk. Birisi Erdoğan, öbürü kimse onu destekleyeceğiz. Bu kadar basit. Neden bölücü oluyormuşuz. O zaman ben muhalefette olanlara sesleniyorum. Ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. (İlk turda) Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz? Arada laf atıyorlar bazı troller 'Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme' diye yazıyorlar. Onlara sadece şunu söyleyeceğim; iyi düşünürsen kim Erdoğan'ın adamı, ben miyim başkaları mı anlarsın ama iyi düşün. İyi düşünürsen kim Erdoğan'a hizmet ediyor anlarsın. Tarafsız bir gözle bakacaksın, masaya yatıracaksın."

Muharrem İnce, siyasette ittifak oluşumlarına da değindi.

İttifak kurmanın belli konularda anlaşma gerektirdiğini vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Oturursun masaya, 'Bir yılda 10 bin yurt yapacağız, köylüye mazotun 10 lirasını biz vereceğiz, emeklilere yılda iki maaş ikramiye vereceğiz, ev kadınlarının sigorta primini destekleyeceğiz, yargı düzenini değiştireceğiz, Kamu İhale Kanunu'nu rekabete açık hale getireceğiz, EYT'lilerin sorununu çözeceğiz' yazarsın. Kaç parti katıldı, 6 mı? Herkes imzalar, adayımız Ahmet, Mehmet, Ayşe... Metin de elinde, çıkarsın milletin karşısına. Böyle bir durum yok. Bana kızıyorlar. Ben dedim. Sürekli toplanıyorsunuz sonuç yok, o zaman her gittiğiniz evde bir küçük altın bırakın da altın günü yapın."

İftar programına, partinin il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile partililer katıldı.