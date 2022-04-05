Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, büyükbaş hayvan çiftliğinde açıklama yaptı - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, büyükbaş hayvan çiftliğinde açıklama yaptı

05.04.2022 13:43

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sahip olduğumuz zenginliklerin kıymetini ne yazık ki bilemiyoruz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sahip olduğumuz zenginliklerin kıymetini ne yazık ki bilemiyoruz. Doğru düzgün bir tarım politikası olsa bırakın 85 milyonu, 300 milyonu besleyecek bir imkana sahibiz aslında." dedi.

Beraberinde partisinin Yalova İl Başkanı Ertan Şener ile Safran köyünde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğine gelen İnce, hayvanların bulunduğu alanda basın toplantısı düzenledi.

İktidar ve muhalefeti eleştiren İnce, tarım konusunda yaşanan sorunların merkezinde marketlerin olmadığını, asıl sorunun ahır, sera ve tarlada olduğunu ifade etti.

İnce, "Ucuz et yemek istiyorsanız ahırdaki sorunu çözeceksiniz. Ucuz domates yemek istiyorsanız seradaki sorunu çözeceksiniz. Sorunları doğru tespit edip çözüm önerilerini sunmamız lazım. Yüksek girdi maliyetleri ile üretim yapmaya çalışan çiftçilerimiz var ve bununla baş edemiyorlar. Dünya piyasalarıyla rekabet edemiyorlar. Verimliliğimiz çok düşük. Yani biz dekarda 275 kilogram buğday alıyoruz, Arnavutluk'ta bile bu 800 kilogram. Dışa bağımlıyız. Sahip olduğumuz zenginliklerin kıymetini ne yazık ki bilemiyoruz. Doğru düzgün bir tarım politikası olsa bırakın 85 milyonu, 300 milyonu besleyecek bir imkana sahibiz aslında." diye konuştu.

Memleket Partisi olarak saydığı sorunlara karşı çözüm önerilerini de sıralayan İnce, öncelikle tarımı milli bir mesele olarak görüp siyaset üstü bir konuma getireceklerini söyledi.

Tarıma dayalı sanayiyi destekleyeceklerini, bütüncül politikalar uygulayacaklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Anayasanın 116. maddesini 85 milyona öğreteceğiz. Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden aktif hale getireceğiz. Tarımda 5 yıllık üretim planlaması yapacağız. Tüm baraj inşaatlarını bitireceğiz ve tarla içi sulamaları derhal çözeceğiz. Türkiye su sorununu çözmeden tarım sorununu çözemez. Damlama sulamayı yüzde 90 oranına çıkaracağız. Geçimli tarım yapan ailelerin borçlarını sileceğiz. Ürün taban fiyatını ekmeden önce belirleyeceğiz. Tohum, fide, mazot, gübre, ilaç, tarla kirasından vergi almayacağız. Tarımsal üretimde yenilenebilir enerjiyi, özellikle güneş enerjisini teşvik edeceğiz. Eti, sütü çözmek için otu çözmek gerekir önce. Bitkisel üretimi yeniden planlayacağız. Münavebeli ekimi zorunlu kılacağız. Lokanta usulü beslenmeye son vereceğiz. Otu hayvanın ayağına getirmek yerine hayvanı ota götüreceğiz."

"Sorun ahırdadır, seradadır, tarladadır, meradadır"

Süt ile yem arasındaki paritenin 1 litre süt ile 1,5 kilogram yem olduğuna ve bu uluslararası pariteyi mutlaka gerçekleştireceklerine vurgu yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"1 litre süt satan 1,5 kilogram yem alabilecek. Bu tekniği uyguladığımızda, zaten sütü çözdüğümüzde eti de çözmüş olacağız. Çobanların sigortasını 4 yıldır söylüyorum, şimdi bazıları söylemeye başladı, devlet ödeyecek. Buzağı ölümlerini çözmeden et işini çözemeyiz. Buzağılarımız ilk 4 ayda ölüyor. Bunun aşılarını devlet olarak biz yapacağız. Tarımda çalışan kadınların sigortasını devlet ödeyecek. Tarımda çalışan ailelerin çocuklarının interneti bedava olacak. Kooperatifçiliği destekleyeceğiz. Tarladan sofraya bereket düzenini biz kuracağız. İddia ediyorum, sorunlar bugünkü iktidarın ve muhalefetin söylediği gibi değildir. Sorun ahırdadır, seradadır, tarladadır, meradadır. Oysa onlar marketlerle uğraşıyorlar. Adı cumhurbaşkanlığı adaylığında geçen, parti başkanı olan, iktidar olan, muhalefet olan hiçbirisi bu konuyu bilmiyor. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. İddia ediyorum, Türk milletine en ucuz eti, ekmeği, domatesi ben yediririm."

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, büyükbaş hayvan çiftliğinde açıklama yaptı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, büyükbaş hayvan çiftliğinde açıklama yaptı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, büyükbaş hayvan çiftliğinde açıklama yaptı

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Kaynak: AA

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