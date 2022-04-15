Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den "Su Kanunu derhal çıkarılsın" önerisi - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den "Su Kanunu derhal çıkarılsın" önerisi

15.04.2022 14:31

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyetinin su konusunda mirasyedi gibi davrandığını belirterek, "Derhal arazi toplulaştırması yapmalıyız. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesini (KOP) bitirmeliyiz, mutlaka damlama sulamaya geçmeliyiz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyetinin su konusunda mirasyedi gibi davrandığını belirterek, "Derhal arazi toplulaştırması yapmalıyız. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesini (KOP) bitirmeliyiz, mutlaka damlama sulamaya geçmeliyiz." dedi.

İnce, Çubuk Barajı'nda yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin önünde 5 büyük problem bulunduğunu, bunların gıda, su, enerji, ilaç ve deprem olduğunu söyledi.

Su sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak için Cumhuriyet'in ilk betonarme barajı olma özelliğini taşıyan Çubuk Barajı'nı seçtiklerini ifade eden İnce, ülke genelinde bulunan 78 milyon hektar toprağın ekonomik olarak 8,5 milyonunun sulanabileceğinin söylendiğini ancak 6,6 milyon hektarın sulanabildiğini bildirdi.

Yer altı suyunun yüzde 65'inin tarımda kullanıldığını, bunun bir "felaket" olduğunu savunan İnce, "Maalesef Türkiye Cumhuriyeti, su konusunda mirasyedi gibi davranmaktadır." dedi.

Türkiye nüfusunun 2050'de 100 milyona ulaşmasının beklendiğini dile getiren İnce, o dönemlerde su bulmakta zorluk yaşanacağını bildirdi.

"Su hasadını hemen başlatmalıyız"

İnce, partisinin su sorunuyla ilgili hazırladığı çözüm önerilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Derhal arazi toplulaştırması yapmalıyız. GAP ve KOP'u bitirmeliyiz, mutlaka damlama sulamaya geçmeliyiz. Açık kanaletlerle su taşımak bize yakışmıyor, mutlaka damlama sulamaya geçmeliyiz. Su Kanununu işin suyunu çıkarmadan derhal çıkarmalıyız. Teknolojide kullanılan, içmede kullanılmayan 4 milyar metreküp gri suyu derhal tarımda uygulamaya sokmalıyız. Su hasadını hemen başlatmalıyız. Çatılardan akan yağmur suları gibi. Havzalardaki su varlığına göre ürün deseninin planlamasını yapmalıyız. Musluktan akan suya olduğu gibi tarımsal sulamada da özen gösterelim. Doğal gaz vanaları nasıl ki devlet tarafından evlerin kapısına kadar getirilmişse sulama vanalarını da tarım arazilerinin sınırına getirmeye devlet mecburdur."

Su sorununun çözümüyle elde edilecek kazanımlara değinen İnce, gelecek hafta başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine tarım, gıda, hayvancılık ve su sorununun çözümüne ilişkin hazırladıkları dosyayı bir mektupla göndereceklerini, randevu veren herkesle bu sorunları tartışmaya hazır olduklarını söyledi.

"Ortada aday yok, üzerinde uzlaştıkları metin yok"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, 6 siyasi partinin ittifakı hakkındaki değerlendirmeleri sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir ittifakın başarılı olması için önce ilkelerinin olması gerekiyor ama ortada aday yok, üzerinde uzlaştıkları metin yok. Gerisi altın gününe döner. Kimin evinde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler. Şu anda altın günü olarak devam ediyor."

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın kendilerine yönelik, "Partinin finansmanını nereden sağladığına" ilişkin soru üzerine İnce, şunları söyledi:

"Yaşar Okuyan muhasebeden anlamayabilir. TÜRMOB'a da çağrıda bulunuyorum. Yanına mali müşavir, muhasebeci, ekonomist kimi istiyorsa alsın, partinin genel saymanına talimatımdır, Yaşar Okuyan yanında muhasebecilerle geldiğinde partinin hesaplarını açın, gösterin. Kim gelirse denetlenmeye açığız."

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Su Kanunu derhal çıkarılsın önerisi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Su Kanunu derhal çıkarılsın önerisi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Su Kanunu derhal çıkarılsın önerisi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Su Kanunu derhal çıkarılsın önerisi

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Kaynak: AA

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