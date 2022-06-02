Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Dodurga'daki seçimde partisinin adayını tanıttı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeniden belde statüsüne kavuşan Çankırı Dodurga'da yapılacak seçimde partilerinin belediye başkan adayını tanıttı.

Parti otobüsüyle belde meydanına gelen İnce, burada yaptığı konuşmada, seçim dolayısıyla kimsenin birbirini kırmaması gerektiğini söyledi.

Memleket Partisi olarak ilk defa seçime gireceklerini belirten İnce, "Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de razı değiliz. Bu iktidar da beceriksiz, bu muhalefet de beceriksiz. Geçen sene 3 bin liraya dolduruyorduk otobüsün deposunu, bugün 13 bin liraya doldurduk. Bakın siz hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Yem pahalı. Niye? Türkiye'de üretmiyorlar çünkü. Şu anda kaşar peynirin, beyaz peynirin kilosuna bir bakın. Neden o kadar pahalı biliyor musunuz, çünkü insanlar süt ineklerini kestiler, yem yediremedikleri için süt ineklerini kestiler, süt bulunamıyor." dedi.

Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Mazot pahalı, elektrik pahalı, gübre pahalı, yem pahalı. Kılıçdaroğlu marketlere mektup yazıyor 'ucuza verin' diye. Nasıl ucuza verecek market. Pahalı almış, nasıl ucuza verecek. Onun için bir köylü ailesinin çocuğu olarak size sesleniyorum. Bizim sloganımız net, ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz biz."

"Belediye başkanı adayımız Osman Dede'ye destek vermenizi istiyorum"

Partisinin yeni bir parti olduğunu ve hazine yardımı almadığını vurgulayan İnce, "Benim partime oy verirseniz ben size kamyon veremem, ben size traktör veremem, ben size para veremem. Ben size gönlümü, kalbimi, yüreğimi veririm. Unutmayın, seçimden sonra da o verdiklerini geri almasınlar. Sizlerden istediğim bir şey var. İlk defa seçime giriyoruz. Belediye başkanı adayımıza, Osman Dede'ye destek vermenizi istiyorum. Memleket Partisine destek vermenizi istiyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İnce, vatandaşlarla sohbet etti, beldede oluşturulan müzeyi gezdi.