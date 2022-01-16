Üye Girişi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Erzurum'da partililerle buluştu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Erzurum'da partililerle buluştu

16.01.2022 17:54
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Erzurum'da partililerle buluştu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'nin kendi partisinde yetişenlere sahip çıkmadığını savunarak, "Kendi partisinin evlatlarını koruyamayıp, AK Parti'nin 13 sene ekonomisini yönetmiş kişileri kurtarıcı diye yutturmaya çalışıyorlar.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'nin kendi partisinde yetişenlere sahip çıkmadığını savunarak, "Kendi partisinin evlatlarını koruyamayıp, AK Parti'nin 13 sene ekonomisini yönetmiş kişileri kurtarıcı diye yutturmaya çalışıyorlar. AK Parti'den kişisel ikballeri için ayrılanları kurtarıcı diye önümüze koymaya çalıştılar." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin Palandöken ile Yakutiye ilçe binalarının açılışına katılmak için Erzurum'a gelen İnce, İbrahim Erkal Kültür ve Kongre Merkezi'nde partililere hitaben bir konuşma yaptı.

İnce, 2022'de yapılacak sınavların ücretsiz olmasını, Siyasi Partiler Kanunu'nda da değişiklikler yapılmasını tavsiye etti.

Partilerde üyelerin sözünün geçmesi gerektiğini savunan İnce, "Bizde zaten öyle, bunu niye konuşmuyorsunuz demokratlar, demokrat amcalar, demokrat teyzeler, çakma demokratlar. Hadi bütün siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylarını üyeleriyle seçsin. Kanunu değiştirelim. Fakat değiştiremezler onun için çakma demokrattır bunlar. Kendi partisinde demokrasiyi yaşatmayanlar, Türkiye'ye demokrasiyi getiremezler." diye konuştu.

İnce, salonda bulunan gençleri kendisine yaptıkları tezahüratlardan dolayı, "Fazla tezahürat yapmayın, Erzurumspor maçında değiliz." diye uyardı.

Erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen İnce, şöyle konuştu.

"Muhalefet ne istiyor? Erken seçim istiyor. Erken seçimi istiyor ama kendisindeki seçimi erteliyor. Böyle bir kafa olur mu? İktidara, 'gel erken seçim yapalım' diyeceksin ama kendi kurultayını bir yıl erteleyeceksin. Sen erken seçim isterken Erdoğan sana derse 'kurultayı niye erteledin' sen de ona 'kriz var, seçim var erteledim' desen o sana ne der. Erdoğan da sana, '2023'teki seçimi, 2024'te yapacağım. Kriz var' diye konuşsa sen ne diyeceksin? Demokrat değilsin, tutarlı değilsin. Derdin ne derdin koltuk. Kurultayı erteliyorsun, milletvekillerine 'kıpırdamayın' diyorsun. Derdi Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, koltuk."

"Ben adayım ama sizde o cesaret yok"

İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin genel seçimlerde aldığı oydan 4 milyon fazla oy aldığını dile getirdi.

"Kendisine kenara çekil" diyen eski partisi CHP'li yöneticilere gereken cevabı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vereceğini ifade eden İnce, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 400 bin oy alan Karamollaoğlu ile haftalık görüşmeler yapacaksın, 'Muharrem İnce kenara çekil' diyeceksin. Ben niye kenara çekiliyorum. Siz kenara çekilin. 3,5 sene sustum. Kaldı 1,5 yıl. Çıkacağız meydanlara bakalım kim kenara çekilecek." diye konuştu.

İnce, Erzurum'da gördüğü manzara karşısında büyülendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Erzurum'da manzarayı gördüm. Onları geçmezsek bu siyaseti ben bilmiyorum. ya arkadaş saygı gösterin, gençlik kollarından bu yana ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, grup başkanvekilliği milletvekilliği yapmış bir adama saygısızlık etmeyin. Seçim geçesinden itibaren 'Bunaltalım bu gitsin.' dediniz. Ben Hazine yardımı, belediye avantası, müteahhit işlerini bilmem. Onu bilenler bilir, ben gönüllülerle parti kurmasını bilirim. Parti kurayım dedim, 'Parti kurarsan iftira atarız, sarayın adamı deriz.' dediler. Bir şey diyeyim, asıl sarayın adamı bunlar. Saray bunlardan çok memnun."

İnce, CHP'nin kendi partisinden çıkan ve bu partiye gönül verenleri korumadığını savundu.

AK Parti'den ayrılanların CHP'de yol gösterici veya kurtarıcı rolüne büründüğünü ileri süren İnce şöyle devam etti:

"Kendi partisinin evlatlarını koruyamayıp, AK Parti'nin 13 sene ekonomisini yönetmiş kişileri kurtarıcı diye yutturmaya çalışıyorlar. AK Partiden kişisel ikballeri için ayrılanları kurtarıcı diye önümüze koymaya çalıştılar. Yıllarca AK Parti'de en üst görevler yapmış, kişisel ikballeri için yollarını ayıranlarla ana muhalefet kuzu sarması olmuşlar ama köşeyi dönünce kazık atmak derdindeler herkes birbirine, virajı bekliyorlar. Virajı dönünce birbirlerine kazık atacaklar. Ben adayım ama sizde o cesaret yok."

Toplantının ardından İnce, partisinin Yakutiye ve Palandöken ilçe başkanlıkları binalarının açılışını yaptı.

İnce, beraberindekilerle daha sonra tarihi Erzurum Kongre Binasını gezerek, 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'da düzenlenen Erzurum Kongresi hakkında bilgi aldı, parti otobüsüyle şehir turu atarak Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, AK Parti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Erzurum'da partililerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika: Hatayspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yeni hoca Torrent sürpriz yaptı! Son Dakika: Hatayspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yeni hoca Torrent sürpriz yaptı!         
18:00
Teşkilat'ta heyecan had safhada! Serdar ele geçecek mi? İşte yeni fragman Teşkilat'ta heyecan had safhada! Serdar ele geçecek mi? İşte yeni fragman         
17:53
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi         
16:04
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16

Son Dakika Haberleri
17:52 Teşkilat'ta heyecan had safhada! Serdar ele geçecek mi? İşte yeni fragman
17:46 Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak
17:33 Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem yaşandı
17:32 Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı!
17:29 Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!
17:27 Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler
17:07 Yargı'da yeni bölüm bu akşam! Ceylin dışarıda! İşte yeni bölümün fragmanı
16:59 Böylesi ilk kez görülüyor! Çocuğunu emzirirken koronaya yakalandı, sütü yeşile döndü! İlk kendi içti
16:50 En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri?
16:40 Enerji zamları! Uzman görüşü: Asıl kıyameti şubat faturalarında göreceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 18:04:45. #1.11#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Erzurum'da partililerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement