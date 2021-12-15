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ESKİŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı

15.12.2021 14:05

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hiçbir şartta bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığından geri durmaması gerektiğini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hiçbir şartta bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığından geri durmaması gerektiğini söyledi.

İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında son 3 ay içinde büyük bir piyasa karmaşasının yaşandığını savundu. Gündemde olağanüstü halin konuşulduğunu öne süren İnce, şöyle devam etti:

"Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar. Şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar. Onlara Eskişehir'den tavsiyem şu olsun; olağanüstü hali konuşacağınıza olağanüstü tasarrufu konuşun, olağanüstü liyakati konuşun, olağanüstü ciddiyeti konuşun, olağanüstü bilimi konuşun, olağanüstü hukuku konuşun. Bunlar olursa memleket düzlüğe çıkar."

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir"

İnce, bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olabilirim.' açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikinci tura kalması durumunda Memleket Partisi'nin tavrı ne olur?" sorularını şöyle yanıtladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir. Doğrusu odur. Genel başkanlar aday olmalıdır. Genel başkan aday olmuyorsa problem vardır. Bizim partimizde Muharrem İnce aday adayıdır. Bizde diktatörlük olmadığı için, bizde tek adamlık olmadığı için biz sandığı koyacağız, partimizi üyelerine. 'Muharrem İnce sen aday olacak mısınız?' diye soruyorsanız, evet olacağım. Başka bir arkadaşım da daha aday olabilir. Onunla sandıkta yarışacağız. Sandıktan kim çıkarsa. Hiçbir şartta bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığından geri durmaması lazım. 'İkinci tura ikisi kalırsa, hangisini desteklersin?' Neden biz kalmıyoruz da onlar kalıyor? Tabii ki bu iktidardan kurtulmak istiyoruz ama bizi bir kalemde eledin attın. İkisini ikinci tura bıraktın. Birinci turda biz neden almayalım ya da ikinci tura biz neden kalmayalım? Her halükarda bu iktidardan kurtulacağız."

"Olası bir ittifakta CHP ile ortak ittifakta yer almayı düşünür müsünüz?" sorusunu ise İnce, "Memleket Partisi olarak var gücümüzle seçimlere hazırlanacağız. Biz bu seçimde Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da dışında bir yol izliyoruz. Biz diyoruz ki 'Ne cumhur ne millet, tek yol memleket' Biz bu çalışmayla devam edeceğiz. 20 yıllık yorulmuş, bitmiş, çökmüş bir iktidar var. Bu iktidardan da kurtulmak lazım. Biz son 3 aya kadar tek başımıza seçime girip 50+1'i alacakmış gibi çalışacağız ama son 3 ayda bunu başaramamışsak eğer gereğini yaparız." diye cevapladı.

ESKİŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı
ESKİŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı
ESKİŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı
ESKİŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı - Son Dakika


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