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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi Açıklaması

15.09.2021 12:37
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Büyük Kurultayımızdan sonra yollara düşeceğiz, memleketin en uzak köşesinden başlayıp bir ucundan bir ucuna büyük ilçeler dahil karış karış dolanacağız, seçime hazırlanacağız." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Büyük Kurultayımızdan sonra yollara düşeceğiz, memleketin en uzak köşesinden başlayıp bir ucundan bir ucuna büyük ilçeler dahil karış karış dolanacağız, seçime hazırlanacağız." dedi.

İnce, bir otelde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Memleket Partisinin 18 Mayıs'ta partileşmesine rağmen kısa sürede 53 ilde örgütlenmesini tamamladığını belirten İnce, 18 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda ilk kurultaylarını yapacaklarını bildirdi.

Tek genel başkan adayının kendisi olduğunu ve bunun 12 bin 800 üye tarafından seçimle belirlendiğini aktaran İnce, "Bugün 12 bin 800 kişi oy kullanır, yarın 128 bin kişi oy kullanır, öbür gün 1 milyon 280 bin kişi oy kullanır. Bu bir devrimdir, bir öz güvendir. Biz üyelerin önüne sandığı koyduk, bugün tabii ki İnce çıkacak ama yarın kimin çıkacağı meçhul. Delege ağalığına son verdik." ifadelerini kullandı.

Parti tüzüğüne göre genel başkan adayını, cumhurbaşkanı adayını üyelerin belirlediğini anlatan İnce, "Bugün için Muharrem İnce rakipsiz görülebilir ama bizim yaptığımız iş göstermelik iş değildir, bu bir başkaldırıdır, yarına hazırlıktır. Türkiye'nin demokratikleşmesi için büyük adımdır. Türk siyasi hareketinin demokratikleşmesi için atılan en büyük adım Memleket Hareketi tüzüğüdür." diye konuştu.

İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük Kurultayımızdan sonra yollara düşeceğiz, memleketin en uzak köşesinden başlayıp bir ucundan bir ucuna büyük ilçeler dahil karış karış dolanacağız, seçime hazırlanacağız. Biz milletimize 'Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket' diyoruz. Bu partinin kalıcı olacağından kimse tereddüt etmesin. Muhalefet ve iktidar birbirinin kopyası, kendi partilerinin içinde demokrasi olmayan memlekete nasıl demokrasi getirecek. Biz, genel başkan delegelere baskı kurmasın diye, aklınıza ne gelirse, antidemokratik hangi hükümler varsa hepsini kaldırdık. Parti içi referandum yapacağız. Tartışmalı konularda üyelerimize soracağız. 'Şu partiyle ittifak kuracağız' diyelim mesela, üyelere soracağız. Tabana dayalı siyaset yapacağız. 15 bin civarında üyemiz var, çok yeniyiz. İlk hedefimiz kurultaydan hemen sonra 100 bin üye yapmaktır. 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı. Memleket Partisinin cumhurbaşkanı aday adayı Muharrem İnce'dir. Şimdilik 'adayım' diyemiyorum, 'aday adayıyım' diyorum. Buna üyelerimiz karar verecek."

Bir siyasi partinin genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olacağının altını çizen Muharrem İnce, Memleket Partisinin bir kişi partisi değil, kadro partisi olduğunu söyledi. Tek başına seçimleri kazanma iddiasıyla yola çıktıklarını belirten İnce, ittifaklar konusuna seçime 3 ay kala bakılabileceğini aktardı.

İnce, "Bu iktidarın değişmesi için ne gerekiyorsa onu yaparız. Ama biz iddiamızın arkasındayız. Bu partiyi kurmuşsak, ben aday olmuyorsam ne diye duruyorum. O zaman burada durmanın bir anlamı yok." değerlendirmesini yaptı.

"İkinci tura kalırsa kimi destekleyeceğimizi üyelerimize sorarız"

İnce, bir soru üzerine cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda hangi adayı destekleyeceklerini de üyelere soracaklarını açıkladı. İnce, "Kesinlikle öyle yapmalıyız. Emin olun, burada söz veriyorum, üyelere soracağız." dedi.

"Bu iktidarın değişmesi lazım ama bize sorarsanız bu muhalefetin de değişmesi lazım." diyen İnce, cumhurbaşkanı seçimlerine çatı adayla gidilmesi gerektiğini söyleyenlerin matematik bilmeyenler olduğunu dile getirdi.

İnce, "Kesinlikle çoklu aday olması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalılar. Muharrem İnce ayrı aday olmalı. HDP aday çıkarmalı. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım o kadar yüksek olur. Buna rağmen Sayın Erdoğan birinci turda yüzde 51'i alıyorsa zaten yapacak bir şey yok. Ama bu adaylar topluma söz vermeli. İkinci tura kalırsa, kim ikinciyse onu desteklemek üzere söz vermeli. Böyle yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, "çatı aday"la seçime gidilmesinin katılımı düşüreceğini ifade etti.

"Memleket Partisinin anketlere yansıyan rakamlara göre oy oranları nedir?" sorusuna İnce, "Ben bu anketlerin hiçbirine inanmıyorum, hepsi palavradır, masa başında yapılmıştır. Biz henüz bir anket yaptırmadık, kurultaydan sonra ekim-kasım gibi yaptıracağız. 5, 7, 10, bunlara takıntılı değiliz, aşacağımızı düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Sadece iktidarda değil muhalefette de "tek adam sorunu" bulunduğunu savunan İnce, Türkiye'nin acilen bir ortak akla ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Millet İttifakı seçime parlamenter sistem vaadiyle gidiyor, sizin bir sistem tasarımınız var mı?" sorusu üzerine İnce, dünya siyaset literatüründe Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güçlendirilmiş parlamenter sistemin de olmadığını belirtti.

İnce, "Önemli olan güçler ayrılığıdır bir sistemde, adına takılmayın. Güçler ayrılığı varsa o sistem doğru bir sistemdir, değilse doğru sistem değildir. Türkiye'de güçler ayrılığı yok, tek güç var. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni doğru bulmuyorum ama geçmiş sistem de doğru değil. Bugünkü kötü, dünkü de kötüydü. Adını doğru koymamız lazım. Sistemin adıyla değil özüyle uğraşıyorum, güçler ayrılığı olursa onu destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erken seçim ihtimaline yönelik soruyu da yanıtlayan Muharrem İnce, "Baskın bir seçim görmüyorum, deneyimlerim bunu söylüyor. 2022 sonbaharından önce seçim öngörmüyorum. Çanakkale Köprüsü'nü açmadan seçime gitmeyecektir. Mektubu böyle okuyorum." şeklinde konuştu.

"Baş aktör olacağım"

Muharrem İnce, bir başka soruyu yanıtlarken cumhurbaşkanı seçimleri sırasında meydanlara çıktığı zaman "baş aktör" olacağına inandığını söyledi. İnce, "Yine başpehlivanlığa güreşeceğimden kuşkumuz yok." açıklamasını yaptı.

"Üçüncü bir ittifak arayışı olur mu?" sorusuna İnce şu karşılığı verdi:

"Biz seçime tek başına gitmenin koşullarını zorlayacağız. İttifaklar seçime yakın olur. Ortada bir seçim yokken ittifak açıklamalarını yanlış buluyorum. Memleket Partisinin amacı 50 artı 1'i almaktır. Zamanı gelince ittifak kurulabilir ama şimdilik böyle bir niyetimiz yok. Seçime yakın ittifaklara bakarız."

Laiklik tartışmalarına da değinen Muharrem İnce, ana muhalefetin tutumunu eleştirirken, Diyanet İşleri Başkanı'nın da siyaset yaptığını savundu. İnce, "Laiklik can damarımızdır. Müslümanlar şunu bilmelidir ki 2 milyarlık Müslüman dünyasına baksınlar, laikliğin farkını orada anlarlar. Asıl Müslümanlara lazım laiklik. Kadınlarımıza sesleniyorum, bakın Afganistan'a ibret alın. Onun için bu sinir uçlarıyla oynamamak lazım. Sayın Bahçeli'yle pek anlaşamayız ama bu konudaki açıklamasını çok yerinde buldum. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu kadar işin içinde olması, bu kadar siyaset arenasının içinde olmasından rahatsızlık duyuyorum, bu dini yıpratır." diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi Açıklaması

Memleket Partisi, Muharrem İnce, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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