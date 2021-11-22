Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Hacıbektaş'ta konuştu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin ihtiyacı olan siyasi yapıyı oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret eden İnce, alanın girişinde bulunan Alevi-Bektaşilik açısından kutsal kabul edilen aslanlı çeşmeden su içti.

Külliyedeki müze ve diğer tarihi alanları gezen İnce, Hacı Bektaş Veli Müzesi Müdürü Ayşe Akan'dan bilgi aldı.

Hacı Bektaş Veli Türbesi ziyaretinde, neyzen Süleyman Ergüner, İnce'nin siyasi başarısı için dua edip ney üfledi.

İnce, külliyeden çıkışta gazetecilerin, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmaları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, Türkiye'de siyasilerin ekonomiyi konuşmak yerine dini söylem kullanma yönünde bir tartışma içinde olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"İktidar mı daha fazla dini söylemde bulunacak, muhalefet mi bulunacak? Kimi helalleşiyor, kimi yol buluyor, kimi faize teolojik açıklamalar yapıyor. Bu tartışmaların yerine bence asgari ücreti tartışmalıyız, siyasetçilerin işi bu olmalıdır. Doları, üretimi, sanayiyi, eğitim ve tarımı tartışmalıyız. Türkiye'nin ikinci bir AKP'ye ihtiyacı yok. 19 yıldır bir AKP var zaten. Demokrat, çağdaş, ilerici, çağını kavramış, gençlere umut ve örnek olan bir siyasi yapıya ihtiyaç var. Biz de onu kurmaya çalışıyoruz. Asgari ücrette DİSK'in teklifi 5 bin 200 liraydı, mantıklı buluyorum, inşallah beklediğimiz gibi olur."

İnce, bir gazetecinin, "Sayın Kılıçdaroğlu sizinle helalleşecek mi?" sorusuna, "Bilmiyorum, o tartışmaya girmeyeyim şimdi." karşılığını verdi.