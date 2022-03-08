Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2022 13:35
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, kadınlara karanfil dağıttı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

İnce, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Atatürk Bulvarı ile bölgede yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda bulunan kadınlara karanfil dağıtarak, günlerini kutladı.

Gezisi güzergahında bulunan iş yerlerini ziyaret ederek çalışan kadınlara da karanfil veren İnce, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin teklifini geri çevirmedi.

İnce'ye partililer de eşlik etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, kadınlara karanfil dağıttı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, kadınlara karanfil dağıttı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, kadınlara karanfil dağıttı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, kadınlara karanfil dağıttı

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Dünya Kadınlar Günü, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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