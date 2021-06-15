Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin İl Başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, erken seçim tartışmalarının olduğunu belirterek, "Memleket Partisi olarak seçime hazırız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen İnce, partisinin İl Başkanlığının açılışını yaptı.

İnce, buradaki konuşmasında, savaştan yeni çıkmış ülkenin yeniden küllerinden doğmaya çalıştığı dönemde 1937'de Karabük'te "fabrika yapan fabrika" kurulduğunu anımsatarak, "1939'da ilk Türk demirini üretiyor. İşte cumhuriyetin büyüklüğü burada. Onun için cumhuriyeti, Atatürk'ü, İsmet Paşa'yı çok seviyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine değinen İnce, " Türkiye'nin ne çıkarı oldu bu görüşmeden? Örneğin S-400'leri kullanabilecek miyiz? F-35'leri alacak mıyız, almayacak mıyız?" diye sordu.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan İnce, erken seçim tartışmalarına dikkati çekerek, "Memleket Partisi olarak seçime hazırız. Bu iktidarı da bu muhalefeti de toptan göndereceğiz hep birlikte. Tek istediğimiz şu; gelin seçime girmenin kurallarını kolaylaştırın, daha yeni örgütleniyoruz. 25 günde 52 ilde örgütlendik." ifadelerini kullandı.

"Çatı adayı matı adayı yok"

İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday önerisine ilişkin, "Çatı adayı matı adayı yok. O doğru değil. Çatı adayı, 'Erdoğan çok güçlü, ben onu yenemem, gelin mahallenin bütün çocukları beraber toplanalım onu yenelim.' demek. Siz kendinize güvenmiyorsunuz daha, kendinize." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, parti olarak memleketi düzlüğe çıkaracaklarını savunarak, "Muhalefetin gündemi ne? İktidara cevap vermek. İktidarını, muhalefetini toptan göndereceğiz." dedi.

Daha sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan İnce, yerel yayın yapan BRTV televizyonuna geçerek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Safranbolu ilçesine geçerek esnafı ziyaret eden İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini öne sürerek, bu düzeni değiştireceklerini dile getirdi.

İnce'ye, ziyaretlerinde genel başkan yardımcıları Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel ve Mehmet Ali Çelebi eşlik etti.