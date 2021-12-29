Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kastamonu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret eden İnce, burada yaptığı konuşmada, babasının da kamyon şoförü olduğunu söyledi.

Türkiye'yi karış karış gezdiklerini ifade eden İnce, "Biz Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu işi kurtaracağız. Türkiye'ye umut olmak, yeni bir yol açmak istiyoruz. Ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı... Biz Türkiye'ye yeni bir yol, yeni bir seçenek sunmak istiyoruz." dedi.

Ziyaret ettiği şehirlerde okul ve kamyoncularla bir araya geldiğini dile getiren İnce, şöyle konuştu:

"Tarlalarda çalıştım, kamyon içlerinde uyudum, öğretmenlik yaptım, ekin biçtim, tütün tarlalarında çalıştım, muavinlik yaptım, pazarcılık yaptım, milletvekilliği yaptım, grup başkanvekilliği yaptım. Bu milleti tanıyorum. Hiç kimseyi ayırt etmeden, sağcı soldu demeden, başı açık başı kapalı demeden herkesi kucaklayarak bu milletin bir barışmaya, bütünleşmeye ihtiyacı var. Zor olanı seçtiğimizi biliyorum. Ben de yan gelip yatardım CHP'de. Yaşadığım sürece de milletvekili olurdum fakat o değil. O yapı da yapamaz, söyleyeyim. O yapıdan da bir şey olmaz. Türkiye'ye yeni bir kalkınma lazım. Yeni bir diriliş lazım. Yeni bir silkiniş lazım. Onun için huzurlarınızdayız."

İnce, daha sonra Kastamonu Barosu ile esnaf ziyaretinde de bulundu. Esnafla sohbet eden İnce, Nasrullah Meydanı'ndaki bir esnaftan Taşköprü sarımsağı satın aldı.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İnce, ardından ketten ayrıldı.