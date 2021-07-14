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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de partisinin il ve merkez ilçe binasını açtı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de partisinin il ve merkez ilçe binasını açtı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:26
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de partisinin il ve merkez ilçe binasını açtı, System.String[]

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kırşehir'de partisinin il ve merkez ilçe başkanlıkları binasının açılışını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kırşehir'de partisinin il ve merkez ilçe başkanlıkları binasının açılışını yaptı.

İnce, parti otobüsüyle geldiği Ankara Caddesi'ndeki Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlara hitap etti.

Cumartesi günü Sakarya binasının da açılışını yapacaklarını belirten İnce, "Karış karış memleketi dolaşıyoruz. 2002'de bu milletin yaptığını yeniden yapacağına inanıyoruz. Bu 'Z' kuşağı dedikleri gençler var ya, görüyorum onları da. Onlarla, kadınlarla birlikte bu iktidarı da bu muhalefeti de aynı çuvala koyup göndereceğiz, hep birlikte." dedi.

İktidara gelmeleri halinde yapacaklarını anlatan İnce, bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı bir yargı sistemi kuracaklarını, devlete liyakat anlayışını getireceklerini, tarıma, eğitime, sağlığa piyasa koşullarına bırakmayarak müdahale edeceklerini, gençleri özgürleştirerek hızlı ve ucuz internet imkanı vereceklerini ifade etti. İnce, "Gençlerimizi özgürleştireceğiz. Gençler, Cumhurbaşkanı ile makara yapabilecek. Attığı bir twitten korkmayacak. Güzel hayaller kuran gençler olacak, en önemlisi umut dolu gençleri yeniden yetiştireceğiz." diye konuştu.

Daha sonra partisinin Kırşehir İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılışını yapan Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Türkiye genelinde oy potansiyeliniz nedir, nasıl bir beklentiniz var?" sorusuna İnce, "Şu anda örgütlenme aşamasındayız. 18 Eylül'de kurultayımız olacak. Kurultaydan sonra seçime katılma hakkını kazanacağız. 2002 yılındakinin olmasını istiyoruz. Bu iktidarı da muhalefeti de toptan gönderip 50+1'i almak için yola çıktık. Zaman içerisinde bunu göreceğiz. Şu anda bir şey diyemiyorum. Sokaktaki ilgi nasıl derseniz, sokaktaki ilginin çok güzel olduğunu görüyorum. Kurultaydan sonra anketler de yaptıracağız. Önümüzü daha net göreceğiz." yanıtını verdi.

İnce, "Yeni kurulan bir partisiniz, DEVA ve Gelecek partileri de yeni kuruldu. İlerleyen zamanlarda herhangi bir ittifak olur mu?" sorusu üzerine, böyle bir düşüncelerinin olmadığını ifade ederek "Özgüveni yüksek bir partiyiz. Kurultayımızı yaptıktan sonra örgütlenme aşamasını tamamlayacağız. Bizim amacımız 50+1'i tek başımıza almak. Ama ittifaklar seçime yakın ne olur, onu o zaman konuşuruz. Yola çıkarken ittifakla yola çıkmak özgüven eksikliğidir, doğru değildir." diye konuştu.

Muharrem İnce, Ankara Caddesi Uzun Çarşı ve İkinci Çarşı'da esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırşehir Öğretmenevi'ne de geçen İnce, öğretmenlerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Hisarcık, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de partisinin il ve merkez ilçe binasını açtı - Son Dakika


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