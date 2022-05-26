Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu (2) - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu (2)

26.05.2022 15:48

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili, "Tabii adayım. Sandığı koyacağız, üyeler kimi seçerse partimizin cumhurbaşkanı adayı o olacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili, "Tabii adayım. Sandığı koyacağız, üyeler kimi seçerse partimizin cumhurbaşkanı adayı o olacak. Bizde demokrasi var. 'Ben genel başkanım, seni aday yaptım', öyle bir şey yok bizde." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranda basın toplantısı düzenleyen İnce, gündemi değerlendirdi.

İktidarı ve muhalefeti eleştiren, parti politikalarına ve örgütlenme çalışmalarına değinen İnce, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki görüşleri ve aday olmaması durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği sorulan İnce, "Niye destek vereyim, kendime destek veriyorum." diye konuştu.

İnce, "Aday mısınız?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Tabii adayım. Memleket Partisinin cumhurbaşkanı adayı şöyle olacak; partinin Kocaeli'deki, Hakkari'deki, İstanbul'daki, Edirne'deki bütün örgütlenmiş illerindeki üyelerinin önüne sandığı koyacağız. Ben diyeceğim ki 'Partinin genel başkanı olarak ben cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum' ama belki Murat diyecek ki 'Ben de olmak istiyorum'. Belki başka bir vatan evladı diyecek ki 'Ben de adayım'. Sandığı koyacağız, üyeler kimi seçerse partimizin cumhurbaşkanı adayı o olacak. Bu seçimde büyük ihtimal ben kazanacağım ama yarın başkası kazanabilir. Bizde demokrasi var. 'Ben genel başkanım, seni aday yaptım', öyle bir şey yok bizde."

Sığınmacılarla ilgili bir soru üzerine de İnce, "Bu mülteciler, sığınmacılar başa bela. Yani dünyada birinciyiz, sığınmacı sayısında. Bu sorunu çözmezsek, bir güvenlik sorunumuz, bir beka sorunumuz, bir ekonomik sorunumuz doğacak ilerde. Büyük problemler doğacak. Onun için bunu akılla, diplomasiyle çözmeliyiz. Ulusal bir politika, bir uzlaşma sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından Kocaeli Ticaret Odasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve üyelerle bir araya gelen İnce, daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Stantları gezen İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İnce, Kocaeli Kongre Merkezi'nden sonra İzmit Yürüyüş Yolu'nda bir süre yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra parti otobüsüne geçerek vatandaşları selamlayan İnce, davet üzerine bir kafede gençlerle sohbet etti, çay içti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu (2)
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu (2)
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu (2)
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu (2)
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu (2)

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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