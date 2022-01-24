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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MYK üyelerini tanıttı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MYK üyelerini tanıttı

24.01.2022 13:58

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim barajı konusunda, "Ülkede bir demokrasi istiyorsak 12 Eylül paşalarının getirdiği uygulamayı kaldırmamız lazım." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim barajı konusunda, "Ülkede bir demokrasi istiyorsak 12 Eylül paşalarının getirdiği uygulamayı kaldırmamız lazım." dedi.

İnce, bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini basına tanıttı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik ifadeleri nedeniyle sanatçı Sezen Aksu'ya yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine İnce, sanatçıların rahat bırakılması gerektiğini söyledi.

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, AK Parti iktidarının politikalarını eleştirdi.

Muharrem İnce, bir gazetecinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif edildiği iddiasıyla ilgili sorusuna "Muhalefet, teklif etmiş kendisine. O da 'Hayır' dememiş. Böyle duyumlar alıyoruz ama Erdoğan'dan korkar, aday falan olamaz." yanıtını verdi.

Seçim Kanununda değişiklik konusunda İnce, şunları kaydetti:

"Ayrıntı bilmiyorum ama barajla ilgili görüşüm şu. Baraj nedir, 12 Eylül kalıntısı bir durumdur. Ülkede bir demokrasi istiyorsak 12 Eylül paşalarının getirdiği bir uygulamayı kaldırmamız lazım. Bunu doğru bulmuyorum, yüzde 7'yi de doğru bulmuyorum. Barajı hiç doğru bulmuyorum, çok cüzi bir şey olabilir."

Bir gazetecinin, "HDP'nin kapatılma davası seçim takvimini etkiler mi?" sorusu üzerine, siyasi partilerin kapatılmasını ilkesel olarak doğru bulmadığını ifade eden İnce, "Aynı şeyi tekrarlayıp farklı sonuçlar almak akıllı insanların işi olamaz. Elli tane kapattık, yedeği vardır zaten." dedi.

MYK ve Danışma Kurulu üyeleri belirlendi

Basına tanıtılan Memleket Partisi MYK üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

" Gaye Usluer, Hakkı Akalın, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel, Mevlüt Dudu, Nurdan Şahin Demirbağ, Mehmet Levent Kazancıoğlu, Halil İlker Çelik, Yavuz Kayhan Yüreğir, Serkan Ufuk Akgün, Asuman Ali Güven, Z. Burak Hasar, Ali Rıza Büyükuslu, Nejat Elaldı, İpek Özkal Sayan, Mahir Bakan, Osman Serkan İleri."

Danışma Kurulu üyeleri ise "Berk Hacıgüzeller, Ali Tunç Can, Atilla Aytaç, Meryem Kala, Osman Kurtuluş, Özlem Güzey Kocataş, Serkan Yağşi, Süleyman Ergüner" olarak açıklandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MYK üyelerini tanıttı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MYK üyelerini tanıttı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MYK üyelerini tanıttı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MYK üyelerini tanıttı

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Merkez Yürütme Kurulu, 12 Eylül Darbesi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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