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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde konuştu

22.08.2021 15:36

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre öncesi partisince asılan afişlerin zabıta ekipleri tarafından toplandığını söyleyerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre öncesi partisince asılan afişlerin zabıta ekipleri tarafından toplandığını söyleyerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

İnce, partisinin İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki 1. Olağan İzmir İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan ve partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kongre öncesi salonun dışına asılan afişlerin zabıtalar tarafından toplandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Partinin emektarları gelmişler afiş asmışlar, belediye zabıtaları gelip bunları koparmış, depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur, ikiniz de akrabasınız. 'Mültecilere bakarım.' diyordun, 'Flamingoların da başkanıyım.' diyordun. Flamingoların başkanı olmana itirazım yok, doğru yapmışsın ama numaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun? Dıştan bakınca flamingocu, kazıyınca Tayyip'in akrabası çıkıyor."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimlerden önce kendisini arayıp destek istediğini ifade eden İnce, şimdi afişlerin sökülmesine anlam veremediğini aktardı.

Muharrem İnce, CHP'den ayrılma nedenini ve sonraki süreci anlatarak, "Biz bir göreniz, onlar bir bölen. Önümüzdeki yıl içinde kimin gören olduğunu, kimin bölen olduğunu herkes görecek." diye konuştu.

Hükümetin düzensiz göç konusundaki politikasını eleştiren İnce, "Allah'ın izni, memleketin isteğiyle Memleket Partisi'nin iktidarında benim cumhurbaşkanlığımda birinci işim Esed ile görüşmek olacak. Konuşacağız, 'Türkiye'dekileri geri alacaksın ama bana garanti vereceksin onların yaşamlarına dair. Yardım edeceğim sana Türkiye olarak. Sınıra mı yerleştirirsin.' konuşacağız bunları." şeklinde konuştu.

28 Şubat davasında cezası kesinleşenler

İnce, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarının kesinleşmesi sonrası hükümlülerin tutuklanmasına da tepki göstererek, şöyle konuştu:

"17-25 Aralık'ta savcılar FETÖ'cüydü de 28 Şubat'ta da savcılar FETÖ'cü değil mi. Hepsi FETÖ'cü. O zaman 85 yaşındaki generalleri neden hapse atıyorsunuz. Adil yargılanmak herkesin hakkı. Emin olun ilk yapacağımız işlerden birisi bağımsız, tarafsız, hızlı, etkin bir yargı. Bunların hepsini bağımsız yargıya göndereceğiz."

Parti olarak isteklerini sıralayan Muharrem İnce, "Biz bu ülkede Memleket Partisi olarak, kuvvetler ayrılığı istiyoruz, tek adam rejimi değil, katılımcı demokrasi istiyoruz. Hukuk devleti istiyoruz, salıdan salıya kavga eden değil, geleceği konuşan siyasetçiler istiyoruz. Terörün her türlüsünü kınayan siyasi partiler istiyoruz. Torpil yerine liyakat istiyoruz. Engelsiz sokak, engelsiz şehir istiyoruz. Tam bağımsız Türkiye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İnce, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek kurultaya partilileri davet ederek, orada Türkiye'ye umut dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Kurucu İl Başkanlığı görevini yürüten Cüneyt Yavuz il başkanı seçildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde konuştu

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Tunç Soyer, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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