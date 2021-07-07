BALIKESİR - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Edremit ilçe binasının açılışını yaptı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'in Edremit ilçesinde partisinin ilçe binasının açılışını yaptı.

Parti otobüsüyle ilçeye gelen İnce, halk pazarını gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İnce, bir gencin "Gençlere neler vaat ediyorsunuz?" sorusuna, "Gençlere özgürlük, oyun konsolu alacak parayı bulmalarını, ucuz bilgisayar, telefondaki vergileri indirmeyi ve Cumhurbaşkanı olduğumda benimle makara yapabilmeyi vadediyorum." yanıtını verdi.

Pazar tezgahına geçen İnce, vatandaşlara limon sattı.

Daha sonra partisinin ilçe binasının açılış törenine katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, bütün vatandaşları Memleket Partisine davet etti.

"Suçum partiden 8 puan fazla oy almam"

Herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"CHP'lisin ama CHP'nin artık Atatürk'ün partisi olduğuna inanmıyorsun, değerlerinden saptığını düşünüyorsun ki ben öyle düşünüyorum. Zaten onun için ayrıldım, 40 yıl hizmet ettiğim yerden ayrılmak kolay mı oldu. Ama artık Atatürk'ün partisiyle alakaları yok. 'Muharrem İnce'ye el salladı' diye adamı partiden atıyorsunuz. Size yazıklar olsun. Daha üç sene önce Muharrem İnce sizin itibarınızı kurtardı, 40 yıldır alamadığınız yüzde 30'u geçen oyu aldım. Daha ne yapayım? Suçum bu zaten. Suçum, parti yönetiminin yapamadığını benim yapmam. Suçum partiden 8 puan fazla almam."

İnce, konuşmanın ardından gençlerle birlikte açılış kurdelesini kesti.

İlçe binasında partililerle bir süre sohbet eden İnce, daha sonra kentten ayrıldı.