KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı

10.03.2022 18:16

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Acilen bir hal yasası, su yasası çıkarmak gerekiyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Acilen bir hal yasası, su yasası çıkarmak gerekiyor. Tarla ile market arasındaki fark dört katına çıkmış. Tarlada bir lira markette dört lira." dedi.

Partisinin İl Başkanlığının açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen İnce, otobüsle şehir turu attıktan sonra bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.

İnce, Türkiye'nin su ve tarım bakımından önemli bir coğrafyada olduğunu belirterek uygulanan yanlış politikalar nedeniyle bazı ürünleri ithal etmek zorunda kaldığını savundu.

Partisinin su ve tarım alanında hazırladığı projeyi istenmesi halinde paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren İnce, iktidar ve muhalefetin sorunları çözebileceğine inanmadığını söyledi.

İnce, "Birisi 'stokçular' diyor, öbürü marketlere mektup yazıyor. Aralarında hiç fark yok. Acilen bir hal yasası, su yasası çıkarmak gerekiyor. Tarla ile market arasındaki fark dört katına çıkmış. Tarlada bir lira markette dört lira. Tarımda çalışanları desteklemeliyiz." dedi.

Muharrem İnce, daha sonra partisinin Trabzon Caddesi'ndeki İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi, esnafı ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı
KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı
KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı
KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı
KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı
KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı
KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı
KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı

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Memleket Partisi, Kahramanmaraş, Muharrem İnce, su, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı - Son Dakika


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