Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bandırma Gemi Müzesi'ni gezdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a gelen İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da olmaktan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Kurtuluş Savaşı döneminde yıllarca süren savaşlar nedeniyle milletin umudunun kalmadığını belirten İnce, "Umudunu yitiren millet, gençlerini savaş meydanlarında kaybeden bu millet, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan bir büyük yolculuğu 9 Eylül 1922'de İzmir'de tamamladı. Atatürk'e minnetlerimizi sunmak için Samsun'dayız. 'Milletin bağımsızlığı tehlikededir, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' düsturunun başlangıç yeri burası. Modern Cumhuriyet'in kuruluşuna giden bu büyük yolculuğun en önemli kilit noktasıdır 19 Mayıs. Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnce, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.