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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, tarımla ilgili değerlendirmede bulundu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, tarımla ilgili değerlendirmede bulundu

05.01.2022 15:41

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Derhal bir üretim seferberliği başlatılmalıdır, tarımda ithalatı unutun, 'Yetmiyorsa dışarıdan alırız.' kafasını terk edin" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Derhal bir üretim seferberliği başlatılmalıdır, tarımda ithalatı unutun, 'Yetmiyorsa dışarıdan alırız.' kafasını terk edin" dedi.

İnce, Amasya'da bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin 20 yıl önce iktidara geldiğini hatırlatan İnce, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Dünyada ilk 10 ekonominin arasına girecektik, kişi başı 25 bin dolar gelirimiz olacaktı...Hiçbiri olmadı. Bırak ilk 10'a girmeyi 20 ile 21 arasında gidip geliyoruz dünyada. Hatta daha geri düştük. İki trilyon dolar falan hayatta yok ortada, 25 bin doları kim kaybetmiş de biz bulalım, hiçbir hedef tutmadı. 19-20 yılın sonunda bir ekonomik çöküşle karşı karşıyayız, bir enkaz ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Tarımsal üretimin önemine dikkati çeken İnce, şöyle devam etti:

"Amasya'dan ülkeyi yönetenleri uyarıyorum, vatandaş perişan, bu kafayla devam ederseniz bunun sonu felakettir. Derhal bir üretim seferberliği başlatılmalıdır, tarımda ithalatı unutun, 'Yetmiyorsa dışarıdan alırız.' kafasını terk edin. Bir: Paramız yok. İki: Paran olsa bile satmayacaklar, kendine lazım adamın. Türkiye'de sulamanın yüzde 75'i vahşi sulama ile yapılıyor derhal bunu çözmemiz lazım. Amasya'da kuru tarım yüzde 63, sulu tarım 37 ise bunu tersine çevirmeliyiz, bunu yapabilmeliyiz. Tohum, gübre, ilaç, yem, elektrik vergilerini derhal düşürün. Felaket kapımızdadır tekrar, tekrar uyarıyorum."

İnce, daha sonra partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı ve Üniversite ile Mustafa Kemal Paşa caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, tarımla ilgili değerlendirmede bulundu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, tarımla ilgili değerlendirmede bulundu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, tarımla ilgili değerlendirmede bulundu

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Memleket Partisi, Togo Cumhuriyeti, Muharrem İnce, Amasya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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