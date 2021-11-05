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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu Açıklaması

05.11.2021 18:10
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ülkeyi 19 yıldır perişan hale getiren bu iktidarın yanında bir de muhalefet var. Bir gün tezkereye 'evet' diyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ülkeyi 19 yıldır perişan hale getiren bu iktidarın yanında bir de muhalefet var. Bir gün tezkereye 'evet' diyor. Öbür gün 'hayır' diyor. Bir gün tezkereye 'hayır' dediğinde, öbür gün Kandil'i bombalıyor. Kafası karışık bir muhalefet var." dedi.

İnce, Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, ardından pazar yerini ziyaret etti.

Daha sonra il merkezinde partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden İnce, 1990 yılında askerliğini Tokat'ta yaptığını söyledi.

Türkiye'nin halinin kötü olduğunu iddia eden İnce, "Bugünlerde görüşmeler yapıyorlar. İşçilerin, memurların zammı ne kadar olacak? Yüzde 3 mü olacak, yüzde 5 mi olacak? İşçiler, memurlar adına görüşenlere sesleniyorum; sizde utanma sıkılma yok mu? TÜİK denilen palavracı bir kurum var. Kaçmış enflasyon? 19,8'miş. Yalana bak. Yüzde 50 enflasyon var, bunu görmüyor musunuz? Yüzde 48 doğal gaza sanayide zam yaptılar. Böyle bir ortamda işçi memur adına 3-5 puana pazarlık yapanlara sesleniyorum; siz bundan gerçekten utanmıyor musunuz?" diye konuştu.

Bugünlerde farklı bir siyaset uygulandığını belirten İnce, "Sağlık üzerinden siyaset uygulanıyor. Biz sağlık üzerinden siyaset yapmayız. Erdoğan'a iki kere dua ediyorum. Bir, sağlığına dua ediyorum, iki, iktidardan gitmesine dua ediyorum." ifadesini kullandı.

İnce, Türkiye'de çalışanların yarısının asgari ücretli olduğunu, bu durumda da ülkede refahtan söz edilemeyeceğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Ülkeyi 19 yıldır perişan hale getiren bu iktidarın yanında bir de muhalefet var. Bir gün tezkereye 'evet' diyor. Öbür gün 'hayır' diyor. Bir gün tezkereye 'hayır' dediğinde, öbür gün Kandil'i bombalıyor. Kafası karışık bir muhalefet var. Bizim kafamız karışık değil, net. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ... Kimse, hangisi ise bizim için hiç fark etmez. Biz herhangi bir konuda ilkeselliğin dışına çıkmıyoruz. Buradan bugün 3 puan alırız, 5 puan oy veririz... Böyle bir derdimiz yok. Memleket için doğrusu ne ise onu yapacağız."

Meclis'te partisinin milletvekillerinin tezkereye "evet" oyu verdiklerini anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Neden 'evet' oyu verdik? ya görmüyor musunuz? Yunanistan Amerika ile bir olmuş, bizi batıdan sıkıştırıyor. Dedeağaç'ta, Larissa'da, Girit'te üsler kurmuşlar. Nükleer silahlarla bizi tehdit ediyorlar Fransa ile. Türkiye'yi bu şekilde sıkıştırmışlarken biz güneyimizi PKK'ya mı bırakacağız? Tabii ki bırakmayacağız ama ana muhalefetin kafasındaki bu karışıklık ne yazık ki memleketin önünde engel olarak duruyor. Biz bu milletle barışık, kafası net olan, memleketi aydınlığa çıkarmak isteyenleriz. Allah'ın izniyle birinci parti olacağız bu seçimde. Seçim döneminde kara ittifaklarla filan hiç ilgilenmiyoruz."

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu Açıklaması

Memleket Partisi, Muhalefet, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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