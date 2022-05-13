Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi girişinde Erbakan tarafından karşılandı. İkili görüşmenin ardından İnce ve Erbakan ortak basın toplantısı düzenledi.

İnce, burada yaptığı konuşmada, herkesin gıda ve beslenme konusunu konuştuğunu dile getirdi.

Dünyada gıda enflasyonu ortalamasının yüzde 30, Türkiye'de ise yüzde 90 olduğunu savunan İnce, bu konuda bir çalışma yaptıklarını ve 100 maddelik öneri sunduklarını bildirdi.

İnce, görüşlerinin Erbakan'la paylaşıldığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ise İnce'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'de ekonomik sorunların gündemin birinci maddesini oluşturduğunu kaydetti.

Toplam borcun milli gelire oranının yüzde 70'e çıktığını öne süren Erbakan, iktidarın her alanda ekonominin iplerini elinden kaçırdığını, üretimin her alanda azaldığını söyledi.

İşsiz sayısının arttığını, bunun sefaleti ve fakirliği tetiklediğini ifade eden Erbakan, "Türkiye, sefalet endeksi liginde üst sıralara tırmanışını sürdürüyor, hatta adeta şampiyonluğa oynuyor." dedi.

Bir gazetecinin, " Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onadı, aynı zamanda siyasi yasaklı hale geldi. Bu konudaki görüşleriniz nedir?" sorusu üzerine Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "2022 yılında artık siyasi yasak gibi kavramların konuşulmaması lazım. Bunlar çağ dışı kavramlar." yanıtını verdi.

Yargının tarafsızlığını yitirdiğini iddia eden İnce, Kaftancıoğlu ile önceki dönemlerde aynı partide görev yaptığını ancak aynı noktada olmadığı çok sayıda konu bulunduğunu dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ise "Hukuku ilgilendiren bir konu. İçeriğini de tam manasıyla bilmediğimiz için siyasi bir karar mı, hukuki karar mı, yorum yapmak şu aşamada çok uygun olmayabilir diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.