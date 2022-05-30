Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti

30.05.2022 16:08
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Beraberindeki parti yöneticileri ile Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret eden İnce, Özdağ ile bir süre basına kapalı görüştü.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ümit Özdağ, Memleket Partisinin tarım ve ekonomi konusundaki çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, İnce'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce de ülke mutfağında bir yangın yaşandığını, hayat pahalılığının can yaktığını savundu.

İnce, tarım ve ekonomi konusunda çözüm üretmek istediklerini, hazırladıkları "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sunmak üzere 19 siyasi parti genel başkanına mektup yazdıklarını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bu mektuba cevap verdiğini ifade eden İnce, şunları kaydetti:

'Sayın Özdağ, 'Sizi dinlemek isteriz.' dedi. Nezaket gösterdiler, raporumuzu sunduk. Hangi siyasi parti genel başkanı randevu verirse gidip anlatmak, sunmak istiyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde kamuoyunda da tartışmak istiyoruz. Eksikleri olabilir, yanlışları olabilir, düzeltelim. Biz iktidar olursak biz yapalım, başkası oluyorsa onlar yapsın ama yeter ki bu sorunu çözelim."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti - Son Dakika


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