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MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR - Son Dakika

MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR

22.06.2021 19:27

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il ve ilçe başkanlığının açılışı için Van'a geldi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il ve ilçe başkanlığının açılışı için Van'a geldi. İl binası önüne kurulan platformda partililere seslenen İnce, " Türkiye'nin temiz eller operasyonuna ihtiyacı var, tepeden tırnağa. Biz, o temiz eller operasyonunu yapacağız. Altında kim kalırsa kalsın, altında Memleket Partisi kalırsa o da kalsın. Hangi bakan, hangi savcı, hangi milletvekili bunun altında kalırsa kalsın. Bu olmadığı sürece bu memlekette huzur olmaz" dedi.

Van'a gelen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ilk olarak partisinin Tuşba ilçe başkanlığı açılışını yaptı. Açılışın ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yapan İnce, çay ocağında oturan vatandaşlarla oturup sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi. İnce, etrafını saran gençlerle özçekim yaptı. İpekyolu ilçesinin Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan partisinin il başkanlığı açılışını da gerçekleştiren İnce, ardından barış güvercinleri uçurdu. İnce, AK Parti ve muhalefet partilerine oy veren seçmenlere seslenerek, partisine destek vermeye çağırdı.

'TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYAÇ VAR'

Türkiye'nin zor ve sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen İnce, "Türkiye'nin 81 ilinde il ve ilçe binalarını açıyoruz. Türkiye'nin temiz eller operasyonuna ihtiyacı var, tepeden tırnağa. Biz o temiz eller operasyonunu yapacağız. Altında kim kalırsa kalsın. Altında Memleket Partisi de kalırsa o da kalsın. Hangi bakan, hangi savcı, hangi milletvekili bunun altında kalırsa kalsın. Bu olmadığı sürece bu memlekette huzur olmaz. Geçmişte hangi partiye oy verirse versin, biz kendimizi Cumhuriyetçi Demokrat bir parti olarak tanımlıyoruz. Hepinizi davet ediyorum buraya. Van'dan İzmir'e, Sinop'tan Mersin'e herkesi 85 milyonu kucaklayacak bir parti bu. Türkiye partisi olacak. Göreceksiniz Allan'ın izni, milletin isteğiyle nasıl büyüyeceğimizi herkes görecek. Onun için sizleri Memleket Partisi'ne destek olmaya çağırıyorum. AK Parti'ye oy vermiş ama 19 yılın sonunda 'yeter artık bunlar bu memlekete iyilik yapmıyorlar, iyi yönetmiyorlar' diye vazgeçen kardeşlerim; senin yerin Memleket Partisidir. CHP'ye oy verenler, 'Bu CHP, belediyeleri aldıktan sonra hiçbir sorunu çözmedi.' Bu da AK Parti'ye benzemiş diyorsan senin de yerin Memleket Partisi. HDP'ye oy veren kardeşlerim. 'Bunlar hiçbir zaman büyümeyecek. Bunlar hiçbir zaman Türkiye Partisi olmayacak' diyorsan senin de yerin Memleket Partisi. MHP'ye oy veren kardeşlerim. 'MHP Erdoğan'ın peşine takıldı. Ben bundan rahatsızım' diyorsan senin de yerin Memleket Partisi. Sandığa gitmeyen kardeşlerim, 'Bu düzen değişmez' deyip umutsuzluğa kapılan kardeşlerim senin de yerin Memleket Partisi" dedi.

'8 - 10 YERDEN MAAŞ ALAN BÜROKRATLAR VAR'

Bu düzeni değiştirip, Türkiye'yi barıştıracaklarını belirten İnce, "Türkiye'yi büyüteceğiz ve adil bölüşeceğiz. Tamir falan etmeyeceğiz. Bu düzeni yıkacağız, adil, anlaşılır, paylaşılır, üretimden yana, haktan yana, adaletten yana, fakir- fukaradan yana bir düzen kuracağız. Van'a gelip başka, Trabzon'a gidip başka konuşmayacağım. Yani herkesin nabzına göre şerbet veren bir politikacı olmayacağım. Van'da ne konuşuyorsam, Trabzon'da onu konuşacağım. Doğruları konuşacağım. İsteyen kızar, isteyen darılır bu beni ilgilendirmez. Bu ülkede kıvırmadan, eğmeden, bükmeden doğruları söylemek lazım. Bakın 8- 10 yerden maaş alan bürokratlar var. Burada polisler bizim güvenliğimizi sağlıyor. Son 20 günde 15 polis intihar etti. Ama Emniyet Genel Müdürü var. Maaşı yetmiyormuş gibi, PTT'nin yönetim kurulundan da maaş alıyor. Kardeşim senin maaşın yetmiyorsa artıralım maaşını. Ne işin var senin PTT'de. Destek olmanızı istiyorum" diye konuştu. Geceyi Van'da geçirecek olan İnce, yarın partisinin Ağrı İl Başkanlığı açılışına katılacak.

MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR

Memleket Partisi, Hisarcık, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'NİN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYACI VAR - Son Dakika


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