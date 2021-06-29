Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Muğla İl Başkanlığını açtı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Muğla İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Kara yoluyla Muğla'ya gelen İnce ve beraberindekiler, otobüsle şehir turu attıktan sonra otobüsten inerek Cumhuriyet Meydanı, Arasta Çarşısı, Turgutreis Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

İnce, daha sonra İsmet Çatak Caddesi'ndeki parti binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, burada yaptığı konuşmada, kendisini dinleyen vatandaşlardan Memleket Partisine oy vermelerini istedi. Türkiye'yi karış karış gezdiklerini belirten İnce, iktidarı ve muhalefeti eleştirdi.

İnce, konuşmasının ardından kurdele keserek partisinin il başkanlığını hizmete açtı.

Parti binası çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet eden İnce, daha sonra Marmaris ilçesine hareket etti.