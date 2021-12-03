Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcularla basketbol maçı yaptı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek amacıyla engelli sporcularla tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, İnce'nin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ankara'da bir grup engelli sporcuyla ile bir araya geldiği, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri ve engelli sporcularla tekerlekli sandalyeye oturarak basketbol maçı yaptığı bildirildi.