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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın

13.01.2022 20:24

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 2022 yılında hiçbir siyasi partinin hazineden yardım almamasını ve kalan paranın fakirlere verilmesini önerdi.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin il binasının açılışına katılmak için Nevşehir'e gelen İnce, bir otelde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇİLMEDEN SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ"

Türkiye'de üretim ekonomisine geçilmeden, kamu ihale kanunu değişmeden yapısal sorunların çözülemeyeceğini savunan İnce, iktidar olduklarında turizm, tarım, dijital sanayi gibi çeşitli sektörlerin gelişimine öncelik vereceklerini dile getirdi.

"PARTİLER HAZİNE YARDIMI ALMASIN PARA FAKİR FUKARAYA VERİLSİN"

İllere yaptıkları ziyaretlerde vatandaşın seçim istediğini anlatan İnce, "Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın, seçim için de almasın. Biz nasıl kendi paramızla geziyorsak, onların belediyeleri var, milletvekilleri var. Bu kriz ortamında siyasi partiler hazine yardımı almasın, bu para fakir fukaraya verilsin. Bu bizim önerimizdir. Erken ya da geç, seçim ufukta. Artık kara göründü. Bu iktidar gidici. Muhalefet de erken seçim istiyor ama ortada aday falan yok. Bizim adayımız belli, adayımızı üyelerimiz seçecek. Memleket Partisi üyelerinin önüne sandığı koyacağız. Muharrem İnce de aday adayı olacak. Bizim aday belirleme yöntemimiz demokratik bir yöntemdir. Diğer muhalefet partileri nasıl aday belirler, aday belirleyemeyip bana gelirler, 'sen aday ol' derler mi? Ona da bir şey diyemeyeceğim." dedi.

"BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine geçen İnce, buradaki konuşmasında, "Bu ülkede eğitimin niteliğine itirazımız var. Vatandaş, muayene oluyor ama tedavi olamıyor, çiftçi gübre alamıyor, vergiler esnafın belini büküyor, her üç gençten birisi işsiz. Bu düzeni değiştireceğiz." diye konuştu.

Açılış töreninde akaryakıt ve gübre fiyatlarına itiraz eden kişiyi yanına çağıran İnce, sorunlarını dinlediği vatandaşla il başkanlığının açılış kurdelesini kesti. Daha sonra iş yerlerini ziyaret eden İnce, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Meclis Başkanı Seyit İnce ve üyelerle bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın
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Hizb-i İslami Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın - Son Dakika
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