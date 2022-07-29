Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Karaman'da konuştu - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Karaman'da konuştu

29.07.2022 19:21

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti'. ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'bırak' demiyorsunuz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti'. ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener'in beşinci partisi, ona 'bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona 'bırak' demiyorsunuz, hiç kimseye bırak demiyorsunuz, bana gelince bırak diyorsunuz. On kere kaybedenler bıraksın." dedi.

Ziyaretler kapsamında Karaman'a gelen İnce, ilk olarak partisinin il binasına ziyaretlerde bulundu. Daha sonra esnafı gezen İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İnce, bir çay bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyu hatırlattı.

Kendisinin seçimlerde yüzde 31 oy aldığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti'. ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener'in beşinci partisi, ona 'bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona 'bırak' demiyorsunuz, hiç kimseye bırak demiyorsunuz, bana gelince bırak diyorsunuz. On kere kaybedenler bıraksın. Temel Karamollaoğlu yüzde 1'in altında oy aldı, o meydanda gezecek, sayın Akşener yüzde 7,5 aldı o meydan da gezecek, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22 aldı, o meydan da gezecek, yüzde 31 almış Muharrem İnce'ye 'çekil kenara' diyorlar. Öyle yağma yok. Yüzde 31, yüzde 51'e daha kolay ulaşır."

Muhalefetin kendisini desteklemesi halinde bazı şartları olduğunu vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"Gelsinler beni desteklesinler, ben hazırım. Geçen sefer acemiliğime geldi, bu sefer hemen kabul etmem, şartlarım var. Millet ittifakının adayı yapacaklarsa benim şartlarım var. Bir, bana oy verecekler. İki, meydanlara kendi afişlerini asmayacaklar, cumhurbaşkanı adayının afişini asacaklar. Üç, hazineden aldıkları paraları harcayacaklar, cepte tutmayacaklar. Seçim gecesi sandıklara sahip çıkacaklar. 12 bin sandığı ortalığa bırakıp, gözlemci koymayıp sonra 'Muharrem İnce sen seçim gecesi neredeydin?' diye bana soruyor troller. Hadi gidin oradan. Sandıkları ben mi korurum, parti mi korur? 12 bin sandığa gözlemci koymayacaklar. Saat 9.30'da sistemleri çökecek. Sonra bana hesap soracaklar..."

İnce, yüzde 65 ile seçimi kazanabileceğini öne sürerek, "Ama arkamda duracaklar. Böyle ortaya aday diye salıp paraları kasada tutup, sandıkları korumayıp öyle değil. Zaten aday yaparken de 'üçüncü olsun, bıraksın siyaseti' diye yaptılar. 'Kazansın' diye yapmadılar. Sloganımız belli. Ne cumhur, ne millet tek yol memleket." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Karaman'da konuştu - Son Dakika

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