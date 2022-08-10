Muharrem İnce'den Latif Şimşek'i darp eden Cemal Enginyurt'a sert gönderme: Siyaset dil ve beyinle yapılır - Son Dakika
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Muharrem İnce'den Latif Şimşek'i darp eden Cemal Enginyurt'a sert gönderme: Siyaset dil ve beyinle yapılır

10.08.2022 16:30

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un bir televizyon yayınında gazeteci Latif Şimşek'e saldırmasıyla ilgili konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Enginyurt'un kendisini ringde zannettiğini belirterek, "Meclis'i de ring zannediyor. Her yeri ring zannediyor. Ona yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneririm. Siyaset yumrukla yapılmaz, dil ve beyinle yapılır. İkisini kullanmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. İnce, Kale ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Daha sonra Merkezefendi ilçesine geçen İnce, bir otelde basın toplantısı düzenledi.

"ÇALIŞMALARA KÖY OKULLARINI AÇARAK BAŞLAYACAĞIZ"

Toplantıda, Memleket Partisi'nin iktidarında 100 günde yapacaklarını açıklayan Muharrem İnce, çalışmalarına köy okullarını açmakla başlayacaklarını belirterek, "Köy okullarını açarsak, şimdi domates pahalı, biber pahalı, bunu konuşuyoruz, ona da faydası olacak. Üretim artacağı içindir. İkili eğitim yok edilmeli, derhal, sabahçı, öğlenci uygulamasını hemen bitirmeliyiz. Birleştirilmiş sınıf bu çağın ayıbıdır. Köy okullarını açsak atanamamış öğretmenlerin hepsini atasak bile yetmez. Öğrenci sayısı 750'nin üzerinde olan okulları hastaneler gibi yöneteceğiz. Okul müdürü ayrı olacak. Eğitim alanı ayrı olacak. Okul müdürü, öğretmen olması gerekmez. Okul müdürü, işletme fakültesi mezunu da olabilir. Kırılan pencerenin camını taksın, tebeşir alsın, okulun eksiğiyle, gediğiyle uğraşsın ama eğitim konuları yüksek lisans yapacak, yabancı dil bilecek, alanında kitap yazacak, çalışmaları olacak, eğitim akademisine gidecek. Öğretmenliği inşallah Memleket Partisi'nin iktidarında hak ettiği noktaya getireceğiz" diye konuştu.

Muharrem İnce'den yayında gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt'la ilgili bomba sözler: Kendini ringde zannediyor

ANKET FİRMALARINA ELEŞTİRİ

Anket firmalarını eleştiren İnce, "Anket firmaları hem iktidardan hem de muhalefetin belediyelerinden korkuyor. Belediyelerle çok işi var bunların çünkü. Anket firmalarını otobüsümüze davet ediyorum. Misafir etmek istiyorum. Sokakları bir görün bakalım, sandığınız gibi miymiş? Korkmayın bu kadar ya" dedi.

"6'SINDAN BİRİSİ DE ÇIKIP, 'ERDOĞAN'I YENERİM' DİYEMİYOR"

Bir gazetecinin 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklamadığı sorusu üzerine ise İnce, "Altısından birisi de çıkıp da 'Ben Erdoğan'ı yenerim, düşün peşime' diyemiyor. Bir ben diyorum. Dolar 4 TL iken Erdoğan'ı salladım. Şimdi dolar 18 TL kesin yenerim" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'den yayında gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt'la ilgili bomba sözler: Kendini ringde zannediyor

"CEMAL ENGİNYURT KENDİNİ RİNGDE ZANNEDİYOR"

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında yaşanan olaya ilişkin soruyu da cevaplayan İnce, "Cemal Enginyurt kendini ringde zannediyor. Meclis'i de ring zannediyor. Her yeri ring zannediyor. Ona yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneririm. Siyaset yumrukla yapılmaz, dil ve beyinle yapılır. İkisini kullanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

İnce, toplantının ardından Kaleiçi esnafını ziyaret etti.

Muharrem İnce'den yayında gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt'la ilgili bomba sözler: Kendini ringde zannediyor
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MUHARREM İNCE CEMAL ENGİNYURT HER YERİ RİNG ZANNEDİYOR MUHARREM İNCE CEMAL ENGİNYURT HER YERİ RİNG ZANNEDİYOR Muharrem İnce, Denizli'de esnafla bir araya geldi Muharrem İnce, Denizli'de esnafla bir araya geldi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muharrem İnce'den Latif Şimşek'i darp eden Cemal Enginyurt'a sert gönderme: Siyaset dil ve beyinle yapılır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den Latif Şimşek'i darp eden Cemal Enginyurt'a sert gönderme: Siyaset dil ve beyinle yapılır - Son Dakika
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