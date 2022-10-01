Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İstanbul'da vatandaş ve esnafla buluştu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

İnce, İstanbul'daki bir dizi programı kapsamında Caddebostan'da bir restoranda düzenlediği basın toplantısının ardından Caddebostan Sahili'ne geçerek, burada vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Bağdat Caddesi'ne gelen İnce, caddede yürüyen vatandaşları selamladı ve kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Kadıköy'e gelen İnce, Boğa Heykeli'nden başlayarak Balıkçılar Pazarı'na yürüdü. İnce, yolda kendisine selam veren vatandaşlar ve balıkçı esnafıyla konuştu, gençlerle özçekim yaptı.

İnce, Bağdat Caddesi'nde trafik polislerinin evrak kontrolü için seçim otobüslerini durdurduğunu belirterek, "Bağdat Caddesi'nde gayet düşük bir hızla ilerliyoruz. Polis önce geliyor. 'Hızlan' diyor, talimat veriyor. Sonra 'Sesini azalt' diyor, talimat veriyor. En sonunda trafik polisleri önümüzü kesiyor. Evrak istiyor benden. Ehliyet, ruhsat soruyor." dedi.

Otobüslerinin tüm evrakının tam olduğunu belirten İnce, şöyle devam etti:

"Evrak verdiniz mi? Vermedik. Niye verelim ki? Bir siyasi partinin genel başkanının otobüsünü durdur, 'evrak ver'. Veririz, sıkıntımız yok. Senin derdin evrak değil. Biz de karşılık verdik. Yoksa evraktan kaçtığımız yok. Yarın öbür gün Genel Saymanımız çıkar, partimizin bütün evraklarını kamuoyuyla paylaşır. Hem de bugün tarihiyle. Ama o polislere, o polislere emir veren Emniyet Müdürüne, İstanbul Valisine ve onlara emir veren Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Benim otobüsümün evrakları tamdır. İsterseniz incelersiniz. Onunla ilgileneceğine Sedat Peker'in iddialarıyla ilgilen."

Söğütlüçeşme Caddesi'nde partisinin Kadıköy İlçe Başkanlığının açılışı için temsili kurdele kesen İnce, ardından seçim otobüsüne geçerek programını sonlandırdı.