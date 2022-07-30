MUHARREM İNCE, MERSİN'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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MUHARREM İNCE, MERSİN'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

30.07.2022 12:33
MUHARREM İNCE, MERSİN'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Mut ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Mut ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'deki programına Mut ilçesinden başladı. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İnce, daha sonra esnafı gezdi. Vatandaşlarla selamlaşan İnce, fotoğraf çektirdi. İnce, Mut ziyaretinin ardından parti otobüsüyle Erdemli ilçesine geçti. Sahil bandında yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden İnce, tatil sitelerindeki vatandaşları ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden İnce, bol bol fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

YORUMLAR
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İnce, kendisine yapılan 'siyaseti bırak' eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın İnce, kendisine yapılan 'siyaseti bırak' eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de ziyaretlerde bulundu Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Kaynak: DHA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE, MERSİN'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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