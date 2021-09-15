Memleket Partisi İzmir İl Başkanı: Afiş sökülmesiyle ilgili özür bekliyoruz - Son Dakika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İzmir'de 22 Ağustos'taki il kongresi öncesi partisinin afişlerinin söküldüğü iddiasının ardından temin edilen görüntülerin kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Memleket Partisi İl Başkanı Cüneyt Oğuz, özür beklediklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra kendi partisini kuran Muharrem İnce, teşkilat çalışmaları nedeniyle İzmir'e geldi, Kültürpark İsmet İnönü Konferans Salonu'nda 22 Ağustos'ta düzenlediği il kongresine katıldı. İnce, kongrede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin partisinin afişlerini söktüğünü öne sürerek, "Sen kiminle dans ettiğini bileceksin. Kimsin sen benim afişlerimi söküyorsun? Dıştan bakınca flamingocu, kazıyınca Tayyip akrabası çıkıyor. Bak başkan, bu afişler diğer partilerin afişlerine benzemez. Bunlar Memleket Partisi afişleri. Onlarda belediye rantı yok, onlarda hazine parası yok. Burada gönüllülerin parası var ve o parayı senden alırım" dedi.