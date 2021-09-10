Üye Girişi
Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi - Son Dakika

Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi

10.09.2021 00:11
Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi, System.String[]

Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun Laik, partisinden istifa etti. Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmelerin istifasında etkili olduğunu belirten Laik, "CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur" dedi.

Mustafa Tayfun Laik, Memleket Partisi Kurucular Kurulu üyeliği, Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Laik, "Parti içerisinde güven ortamını zedeleyen; Kurucular Kurulu, MYK ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışan ve Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili olmuştur" ifadelerini kullandı.

Laik'in istifa açıklaması şöyle:

"SAYIN MUHARREM İNCE KENDİ MUTLU AZINLIĞINI KURMUŞTUR"

"CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur. Partimizin kurulduğu süreçte, liyakat ve başarı yerine sadakati tercih eden Sayın İnce, kendisine sadakatle bağlı dar bir kadro ile Genel Merkez binalarında mutlu aile tabloları çizerken Partinin anketlerdeki oy oranı ise hızla düşmeye başlamıştır.

"KURULTAY ÖNCESİNDE GERİLİMİ TIRMANDIRAN BAZI GELİŞMELER"

Partimizin programına, tüzüğüne ve kırmızı çizgilerine gönülden bağlı kişileri küstüren bu azınlık, kendilerine sadakatle bağlı CHP küskünlerinden kurdukları teşkilatları ile 'demokratik kongreler' düzenlerken kendilerinden olmayan teşkilatlara baskı yaparak istifa ettirmişlerdir. Parti içerisinde güven ortamını zedeleyen; Kurucular Kurulu, MYK ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışan ve Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili olmuştur.

Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi

"ÇAĞRIM ENGELLENMİŞTİR"

Kurultay'ın demokratik bir atmosferde gerçekleşmesinin sağlanması için, gerilimi tırmandırarak baskı ortamı yaratan ve disiplin suçu işleyen kurucular hakkında, Parti Tüzüğü'ndeki disiplin süreçlerinin işletilmesine yönelik çağrım, Sayın Muharrem İnce tarafından, CHP'deki demokrasi mücadelesine yakışmayacak bir biçimde engellenmiştir.

"TABELA PARTİSİ HALİNE GELDİĞİNİ BİZLERE GÖSTERMİŞTİR"

Sayın İnce'nin son tavrı, Partimizin programının, tüzüğünün ve kırmızı çizgilerinin artık masaldan ibaret olduğunu ve Memleket Partisi'nin 'tabela partisi' haline geldiğini bizlere göstermiştir. Sonuç olarak; muhalefet partisine muhalefet etmekten öteye gitmeyen, CHP'deki başarısından ve mücadelesinden başka söyleyecek bir sözü olmayan, CHP küskünlerinden oluşan mutlu bir azınlık ile gerçeklerden uzak hülyalara dalan bir siyaset anlayışının içerisinde olamayacağım aşikardır."

Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! 00:16 Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! "Hayatı tespih yapmışım" çalınca dans pistine atladı İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı 23:41 İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı 22:51 Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı 21:57 Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı 21:36 Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi 20:49 Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü 19:48 Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası 18:49 MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası

Son Dakika Haberleri
18:44 Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum
18:39 Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
18:23 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım aşamasına geldi
18:15 Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı
18:10 Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
18:07 Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
Teknoloji devlerinin hatalarını ortaya çıkarmakla ünlenen genç, Apple'da da ekranı yakan açık buldu Teknoloji devlerinin hatalarını ortaya çıkarmakla ünlenen genç, Apple'da da ekranı yakan açık buldu         
00:18
Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu         
00:10
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar         
23:30
Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın         
22:19
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş         
21:36
Bakan Karaismailoğlu'nun Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt         
21:31
18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu 18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu         
19:55
Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü         
19:34
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 00:43:13. #1.12#
SON DAKİKA: Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement