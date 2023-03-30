Memleket Partisi Kurucularından, Pm Üyesi Eşber Atila İstifa Etti: "Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Destek Vermek; Tek Adam Dönemini... - Son Dakika
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Memleket Partisi Kurucularından, Pm Üyesi Eşber Atila İstifa Etti: "Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Destek Vermek; Tek Adam Dönemini...

30.03.2023 19:44
Memleket Partisi Kurucularından, Pm Üyesi Eşber Atila İstifa Etti: "Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Destek Vermek; Tek Adam Dönemini...

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıklamasının ardından, Memleket Partisi Parti Meclisi (PM) üyesi Eşber Atila partisinden istifa etti. Atila, Twitter hesabından “Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir. Bu yüzden kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi olduğum Memleket Partisi'nden istifa ediyorum” açıklamasını yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıklamasının ardından, Memleket Partisi Parti Meclisi (PM) üyesi Eşber Atila partisinden istifa etti. Atila, Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir. Bu yüzden kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi olduğum Memleket Partisi'nden istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in bugün Cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıklamasının ardından, Memleket Partisi kurucusu ve PM üyesi Eşber Atila partisinden istifa ettiğini duyurdu. Atila'nın Twitter hesabından istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Zaman; bizlerin haklı oluşundan, halkın bundan sonraki yaşamının nasıl olacağına geçmiştir. Gelinen noktada süreç içindeki tüm eleştiri haklarımı saklı tutarak, geçmişte maruz kaldığım tüm haksızlıkları içime gömerek karar vermenin önemi büyüktür. Aile içinde ve gençlik kollarında aldığım öğreti: 'Bireysel başarı isteği, toplumsal bir kazancın olmamalıdır' şeklindedir. Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımın iyi niyetleri şüphesizdir.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEK; TEK ADAM DÖNEMİNİ BİTİRMEK, SARAY REJİMİNİ SONLANDIRMAK İSTEYEN HERKESİN ÖDEVİ HALİNE GELMİŞTİR"

Ancak tüm veriler; AKP'yi göndermek, iktidarı değiştirmek maksadıyla da olsa yapılan çalışmanın hatalı sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Bu durumda eksilten, ayrışan tarafın değil; birleşen, bütünleşen tarafın yararlı olduğuna inanmaktayım. Bugün artık birçok farklı siyasi görüşün kabul ettiği, hatta birbirlerine zıt diyebileceğimiz partilerin dahi uzlaştığı, bizlerin Genel Başkanlığını yapmış Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir. Bu yüzden kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi olduğum Memleket Partisi'nden istifa ediyorum.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE DİYE HAYKIRANLARLA 14 MAYIS SABAHI ÖNCE SANDIKTA, SONRA İKTİDARI DEVRALIRKEN YİNE BİRLİKTE OLURUZ"

Umuyorum ki tüm Atatürkçülerle, memleket sevdalılarıyla, özgürlük ve insan hakları savunucularıyla, laik demokratik Cumhuriyetten yana olanlarla, tam bağımsız Türkiye diye haykıranlarla 14 Mayıs sabahı önce sandıkta, sonra iktidarı devralırken yine birlikte oluruz."

Kaynak: ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Kurucularından, Pm Üyesi Eşber Atila İstifa Etti: 'Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Destek Vermek; Tek Adam Dönemini... - Son Dakika


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