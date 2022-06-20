Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Usluer partisinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Usluer partisinden istifa etti

20.06.2022 15:22
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Usluer partisinden istifa etti

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer partisinden istifa etti.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer partisinden istifa etti.

Partiden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle Genel Başkan Vekilliği'ne Nurdan Şahin Demirbağ'ın, Parti Sözcülüğü'ne İpek Özkal Sayan'ın seçildiği bildirildi.

Gaye Usluer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisinden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle."

YORUMLAR
500
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 'muhalefeti yıprattığı' gerekçesiyle görevinden istifa etti Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 'muhalefeti yıprattığı' gerekçesiyle görevinden istifa etti Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Usluer partisinden istifa etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 20:21:27. #1.12#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Usluer partisinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement