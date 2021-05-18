Memleket Partisi'nden gündem olan çalıntı logo iddialarına cevap: Bir hikayesi var - Son Dakika

Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi, Memleket Partisi adıyla resmen partileşti.

YABANCI BİR E-TİCARET ŞİRKETİNİN LOGOSUNA BENZETİLDİ

Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Memleket Partisi'nin logosu tartışma yarattı. Yabancı bir e-ticaret şirketinin logosuyla benzerliği dikkat çeken logonun 'çalıntı' olduğu yönündeki iddialara yanıt Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın'dan geldi.

LOGOYLA İLGİLİ SORULARA İNCE YANIT VERECEK

Gazete Duvar'ın haberine göre Akalın, parti logosunun 'çalıntı' olduğu iddialarını reddetti. Söz konusu logonun 'bir hikayesi' olduğunu söyleyen Akalın, logo hakkındaki sorulara 18 Mayıs'ta yapılacak parti tanıtım toplantısında Muharrem İnce'nin cevap vereceğini kaydetti.