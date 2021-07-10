Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü - Son Dakika

CHP'den ayrılarak arkadaşlarıyla birlikte Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce ile CHP Genel Merkezi arasındaki tartışma dozu, giderek sertleşiyor. İnce, parti açılışlarında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı, CHP'ye sert biçimde yüklenmişti.

ROZETİNİ MUHARREM İNCE TAKTI

Bir yandan da CHP'den Memleket Partisi'ne katılımlar devam ediyor. CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan ve rozetini Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin taktığı Mehmet Er'in önceki gece, CHP gençlik kolları üyeleri tarafından darp edildiği iddia edildi. Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi'nde iki kişi, yolunu kestikleri ve sözlü sataşmada bulundukları Er'i darbetti.

BURNU KIRILDI, BAŞINA DİKİŞ ATTILAR

Burnu kırıldığı ve başına aldığı darbe sonucu kafasına dikiş atıldığına yönelik darp raporu alan Er, Mudanya Belediyesinde çalıştığı öğrenilen H.Ö. İle O.T'den şikayetçi oldu.

CHP'Lİ GENÇ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Memleket Partisi il ve ilçe yöneticileri, konunun takipçisi olduklarını belirterek, saldırıyı kınadı. Diğer yandan, Muharrem İnce'nin Nazilli ziyaretinde otobüsünü durdurup konuşma yaptığı sırada kendisini CHP Nazili İlçe Başkanlığı binasından alkışlayan Uğur Koçak, gençlik kollarındaki görevinden alınmıştı.

Koçak, geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi'ne katıldığını ve bundan sonra Memleket Partisi çatısı altında siyaset yapacağını aktardı.