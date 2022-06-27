Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, gündemi değerlendirdi

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, geçen hafta partilerindeki istifaların, "altılı masa" tarafından yapılan bir operasyon olduğunu savundu.

Memleket Partisinde geçen hafta parti sözcülüğüne getirilen Sayan, genel merkezde ilk basın toplantısını düzenledi.

Partisinde geçen hafta yaşanan istifaları değerlendiren Sayan, "Memleket Partisine operasyon çekmek isteyenler, başarılı olamadılar, olamayacaklar. Altılı masanın tıpış tıpış oy verdirebilecekleri bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı planladıklarını, bu yüzden de Memleket Partisine operasyon çektiklerini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Partinin tüm yöneticilerinin görevinin başında olduğunu belirten İpek Özkal Sayan, "Bize istediğiniz operasyonu çekmeye çalışın, Memleket Partisi olarak buradayız, dimdik ayaktayız." dedi.

Şekere yapılan zammın halkın kaldıramayacağı bir oranda olduğunu söyleyen Sayan, "Şekerin fiyatının 2 kat artması ile Ayşe Teyze'ye deniyor ki, 'artık kahvaltı sofrana reçel de koyma'. Ekmek fiyatlarındaki artış da hızla devam ediyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek raflara 5 liradan çıktı. Yani 'ekmek de yemeyin' diyorlar. Bu vatandaşlar peki ne yiyecek?" ifadesini kullandı.

Sayan, Pınar Gültekin davasını parti olarak üzülerek takip ettiklerini, faile verilen cezanın insanlığı yaraladığını kaydetti.

"Kadın cinayetlerini kınayarak, lanetleyerek bitiremezsiniz. Bu süreci yaraladığınız hukuk devletine, yargıya havale edemezsiniz. Pınar Gültekin ve diğer kadın cinayetleri bize gösterdi ki, önleyemediniz, koruyamadınız ve en vahimi cezalandıramadınız." diyen Sayan, hukuk fakültelerinin sayısı azalmadıkça, bilgili ve tecrübeli hukukçular yetişmedikçe sorunların çözülemeyeceğini savundu.

Marmaris'teki orman yangına yönelik de konuşan Sayan, orman yangınları için ekipmanların güçlendirilmediğini, yangın söndürme uçakları alınmadığını ve ihmal olduğunu iddia etti. Sayan, "Orman yangınları ile mücadele için geçen yıl 8,1 milyar liralık bir bütçe ayrılmış, bu sene sadece 5,4 milyarlık bir bütçe ayrıldı. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de 139 bin 503 hektarlık alan orman yangınlarında yok oldu ve yok olmaya da devam ediyor." diye konuştu.