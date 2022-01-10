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Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: "Enerjide yüzde 18 KDV sıfırlanmalıdır" - Son Dakika

Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: "Enerjide yüzde 18 KDV sıfırlanmalıdır"

10.01.2022 17:57
Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: "Enerjide yüzde 18 KDV sıfırlanmalıdır"

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, elektrik ve doğal gaza yapılan zamların derhal geri çekilmesini, enerjide KDV'nin sıfırlanmasını istedi.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, elektrik ve doğal gaza yapılan zamların derhal geri çekilmesini, enerjide KDV'nin sıfırlanmasını istedi.

Usluer, Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Omicron varyantı nedeniyle dünya genelinde Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çeken Usluer, salgının bitirilebilmesi için ülkelerin aşıya ulaşmasındaki eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Usluer, en düşük memur ve emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bile gıda enflasyonunu yüzde 43,80 açıklamışken, memurun ve emeklinin bu enflasyonist ortamda temel harcama kalemi büyük oranda gıda olduğuna göre, yani maaşları gıda tüketimine ancak yettiğine göre bu oranın dahi altında yüzde 25-30 memur ve emekli maaşı artışlarını kabul etmiyoruz." dedi.

Benzine yapılan zamlara yönelik de eleştirilerde bulunan Usluer, şöyle devam etti:

"Benzinin litre fiyatı 2002 yılında 1,48 lira, 2018 yılında 6,20 lira, bugün 13.56 lira. Benzin fiyatı 3,5 yılda tam yüzde 120 oranında arttı. O kadar uzağa gitmeyelim. Akaryakıtta zam sağanağının yaşandığı son bir ayda artış yüzde 49 oldu. Son bir yılda akaryakıta 46 kez zam geldi. Ay içinde ortalama 5 kez zam geliyor. Enerji bir insan hakkıdır. Halka kolay ulaşabileceği bir hizmet olarak sunulmalıdır. Elektrik, doğal gaza yapılan zamlar derhal geriye çekilmelidir. Enerjide yüzde 18 KDV sıfırlanmalıdır."

"Tarım sektörü küçülme trendine girdi"

Usluer, gübre, mazot, zirai ilaç zamlarının tarım sektörünü olumsuz etkilediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, tarım sektörü 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 8,3, ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyüme kaydederken, üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 küçüldü. Büyüyen tarım sektörü küçülme trendine girdi. Dördüncü çeyrek verileri 2022'de açıklanacak. Yıllık büyüme oranı o zaman daha net ortaya çıkacak. Tehlike büyük. Bir kez daha yineliyoruz, 'gıda kıtlığı' önümüzdeki en büyük tehlike. Bitkisel, hayvansal gıda üretimi ve gıda güvenliği siyaset üstüdür, milli güvenlik meselesidir. Devlet, tarımsal üretimde planlayıcı, piyasa düzenleyici, üretici ve tüketiciyi koruyucu konuma gelmelidir. Acilen üretim seferberliği programına ihtiyacımız var."

Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: Enerjide yüzde 18 KDV sıfırlanmalıdır
Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: Enerjide yüzde 18 KDV sıfırlanmalıdır

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Gaye Usluer, Omicron, Memur, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: 'Enerjide yüzde 18 KDV sıfırlanmalıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: "Enerjide yüzde 18 KDV sıfırlanmalıdır" - Son Dakika
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