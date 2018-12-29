Memleket Sevdalısı Bir Eğitimci, Ahmet Tevfik İleri"

Demokrat Parti'de 1950-60 yılları arasında Samsun milletvekilliği yapan eski bakanlardan merhum Ahmet Tevfik İleri için "Memleket Sevdalısı Bir Eğitimci, Ahmet Tevfik İleri" adlı etkinlik düzenlendi.

Demokrat Parti'de 1950-60 yılları arasında Samsun milletvekilliği yapan eski bakanlardan merhum Ahmet Tevfik İleri için "Memleket Sevdalısı Bir Eğitimci, Ahmet Tevfik İleri" adlı etkinlik düzenlendi.



Birlik Vakfı'nın Çemberlitaş'taki merkezinde düzenlenen programın moderatörlüğünü eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.



Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Tevfik İleri'nin eğitim ile dini barıştıran bir adam olduğunu söyledi.



Tülün, şöyle konuştu:



"Tevfik İleri, marifin(eğitimin) dinle barıştırılması, milletin ruh ve beden bütünlüğünün sağlanması için atılan adımın yasal zemine kavuşturulmasını mümkün kılan adamdır. O adımın etkisi 60-70 sene sonra meyvesini verdi. Kritik zamanda önüne çıkan fırsatı haktan yana kullandı ve kazandı. Merhum Menderes'in de Tevfik İleri'nin oluşturdukları imkan, Anadolu insanının teşkilatlanmasıyla tıpkı Akif'in ifade ettiği gibi hem marifet hem fazilet sahibi insanlar yetiştirecek bir eğitim kurumun hayat bulmasını ve bu modelin yayılmasını sağladı. Bu çift yönlü ihtiyaca cevap verebilecek eğitim programı merhum Celalettin Ökten tarafından hazırlandı. Müfredatın uygulanacağı eğitim kurumuna ise İmam Hatip Okulu adı verildi. 17 Ekim 1951 tarihinde yasal zemine kavuştu."



Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise Ahmet Tevfik İleri'nin Rize Hemşinli olduğunu hatırlatarak, İleri'nin kendisini 'Hemşinli Tevfik' diye tanıttığını söyledi.



Kahraman, Tevfik İleri'nin muhteşem bir insan olduğunu ve genç nesle yeterince anlatılmadığı için hayıflandığını belirtti.



Tevfik İleri'nin Yassıada yargılamalarında müebbet hapse mahkum ettiklerini anlatan Kahraman, İleri'nin kilo kaybederek hastalandığını ve hapishanedeyken vefat ettiğini söyledi.

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