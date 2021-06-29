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Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor - Son Dakika

Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor

29.06.2021 17:27

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazıları, memlekete seyahatlerini araçlarını da yanlarında getirebildikleri "rahat ve konforlu" arabalı trenle yapıyor. Gurbetçiler, Avusturya'dan başlayan 1400 kilometrelik yolculuk için kişi başı 149 euro (1545 TL) ödeme yapıyor.

Uzun saatler süren sıla yolculuğunu direksiyon başında yorularak geçirmek istemeyen gurbetçiler, araçlarını vagonlara yükledikten sonra Türkiye'ye gelene kadar rahat ve konforlu şekilde seyahat edebiliyor. Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1400 kilometre yol alan "Optima Ekspres"; Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na ulaşıyor.

Sıla yolunda 'arabalı treni' seçen gurbetçi yorulmadan Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye ulaşıyor

KİŞİ BAŞI 149 EURODAN BAŞLIYOR

Gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezindeki Ayşekadın Garı'na gelen trenin, kalkış ve varış noktası arası yaklaşık 32 saat sürüyor. Arabalı tren bilet fiyatları, yolcuların seçtiği vagon sistemine göre ve taşınacak aracın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yolcu sayısı ve araç yüksekliğine göre, bilet fiyatları kişi başı 149 eurodan (1.545 TL) başlıyor.

Sıla yolunda 'arabalı treni' seçen gurbetçi yorulmadan Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye ulaşıyor

"YATTIĞIMIZ YERDEN RAHAT BİR SEYAHATLE GELİYORUZ"

Almanya'dan gelen 64 yaşındaki Ayşe Öztürk, arabalı treni tercih ederek yorulmadan konforlu şekilde seyahat ettiklerini söyledi. Treni daha çok yaşı ilerleyen gurbetçilerin tercih ettiğini aktaran Öztürk, "Yaşlandığımız zaman treni tercih ettik. Çünkü önceden gençlik vardı, yollar bize kısa geliyordu. Şimdi arabalar yepyeni ama gençlik elden gitti. Bundan dolayı treni tercih ediyoruz. Yattığımız yerden rahat bir seyahatle geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'dan gelen Gökhan Ergüven ise arabalı treni beğendiğini ve 8 yıldır Türkiye'ye trenle seyahat ettiğini dile getirdi.

Trenle seyahatin birçok avantajı olduğunu belirten Ergüven, "Trenle gelmek rahat oluyor. Yol güvenliği var. Rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun. Her türlü yemek imkanı var. Bu yıl seyahatimiz birkaç aksaklık dolayısıyla uzadı ama yine de güzeldi." diye konuştu.

Nuri Gül ise trenle seyahatin kendisi için kolaylık olduğunu Türkiye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Memlekete dönerken arabalı treni seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor
Memlekete dönerken arabalı treni seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor
Memlekete dönerken arabalı treni seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor

Türk Lirası, Avusturya, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Memlekete dönerken 'arabalı treni' seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor - Son Dakika Ekonomi


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